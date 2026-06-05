À un mois de sa sortie, Assassin’s Creed Black Flag Resynched profite du Summer Game Fest 2026 pour se remontrer et vendre du rêve aux fans de la franchise.

En cette période de conférences, Ubisoft finira-t-il par organiser son propre show à l’instar des précédentes années ? Pour l’heure, c’est un mystère. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que l’éditeur compte bien profiter des autres conférences pour mettre en lumière ses différents projets à venir, et plus particulièrement ses remakes. Car après l’annonce de Rayman Legends Retold au State of Play de mardi soir, l’heure est venue pour la compagnie française de remettre un petit coup de projecteur sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced hisse les voiles avant sa sortie

Officialisé par Ubisoft il y a un peu plus d’un mois maintenant, ce nouvel opus revisitera, comme son nom l’indique, l’épisode emblématique de la franchise sorti en 2013. Un épisode extrêmement apprécié des fans de la saga, ce qui explique pourquoi l’éditeur a choisi de jeter son dévolu sur celui-ci. Et pour l’occasion, joueurs de la première heure comme nouveaux venus devraient pouvoir trouver leur bonheur dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced, qui se présente à la fois comme un remake fidèle à son modèle et modernisé.

Le nouveau trailer diffusé à l’occasion du Summer Game Fest 2026 est d’ailleurs là pour nous le prouver une nouvelle fois. En plus de remettre en avant le gros travail graphique réalisé par les équipes d’Ubisoft Singapour, qui ont rendu l’univers du titre encore plus beau qu’il ne l’a jamais été, celui-ci met également l’accent sur les quelques nouveautés que les fans peuvent s’attendre à retrouver dans ce Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Gameplay retravaillé, missions supplémentaires, nouveautés scénaristiques, quelques belles surprises seront au rendez-vous.

L’occasion aussi pour Ubisoft de rappeler aux joueurs que sans que cela ne paraisse, nous ne sommes désormais plus qu’à quelques encablures de la sortie du titre, prévu pour le 9 juillet prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Ce qui est assurément une véritable aubaine pour les fans, qui vont ainsi avoir largement le temps de se replonger dans cette bonne vieille aventure de pirates. Car après Assassin’s Creed Black Flag Resynced, les grosses sorties sont très vite s'enchaîner, en particulier à partir de la rentrée qui s’annonce extrêmement chargée.