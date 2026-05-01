En tant que remake, Assassin's Creed Black Flag Resynced reprend trait pour trait l'aventure originale, en améliorant absolument tout. Les graphismes ont été entièrement repensés, le jeu a bien plus de détails que par le passé, les animations ont été modifiées et le gameplay également pour se rapprocher des productions récentes, notamment Assassin's Creed Shadows. Mais Ubisoft ne s'est visiblement pas arrêté là puisque si l'intrigue ne sera pas modifiée, il faut tout de même s'attendre à des surprises.

Assassin's Creed Black Flag Resynced ne sera pas qu'un simple remake visiblement

Assassin's Creed Black Flag Resynced aura bien le droit à du contenu totalement inédit. Et on ne parle pas ici des technologies absentes à l'époque, comme le moteur Atmos qui gère le système de météo dynamique avec brio comme on a pu le voir dans Shadows. Là on parle de séquences entières qui n'étaient pas dans le jeu de base en 2013. C'est le scénariste Darby McDevitt lui-même qui a vendu la mèche au détour d'une discussion sur Discord.

Il affirme avoir ajouté deux scènes supplémentaires et totalement inédites a Black Flag Resynced, ainsi qu'avoir modifié une autre liée à l'histoire principale. Si l'on ne sait pas encore concernant l'importance de ces changements, McDevitt affirme être non seulement très heureux de ces ajouts, mais il considère carrément l'une de ses séquences comme l'une des meilleures du remake d'Assassin's Creed Black Flag, rien que ça. « J'ai écrit deux nouvelles scènes et j'en ai modifié une dans l'histoire principale. L'une fait même désormais partie de mes cinq scènes préférées du jeu. J'espère que vous l'aimerez aussi. Vous vous demanderez pourquoi elle n'y était pas dès le départ. Et bien c'est simplement parce que je n'y avais pas pensé jusqu'à récemment ! ».

Une refonte totale et des surprises attendues

Assassin's Creed Black Flag Resynced devrait donc nous surprendre et on peut donc s'attendre à une séquence qui devrait s'introduire naturellement dans l'intrigue. Il se pourrait même qu'elle comble un trou, ou une question laissée en suspens à l'époque. Le scénariste n'a toutefois pas dit grand chose de plus, histoire de préserver le secret jusqu'au bout. Mais visiblement, Black Flag Resynced cache quelques surprises que les fans vont certainement s'amuser à décortiquer dès sa sortie.

Ubisoft a déjà prouvé que le travail abattu était important au travers d'une vidéo de gameplay comparative. Outre les graphismes, le parkour et les combats ont été repensés, au même titre que toute la dimension maritime dont les contrôles devraient être bien plus souples. Assassin's Creed Black Flag Resynced débarquera le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : X.com