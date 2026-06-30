Prévu pour le 9 juillet prochain, Assassin’s Creed Black Flag Resynced lève le voile sur ce que les possesseurs de la PS5 comme de la PS5 Pro peuvent en attendre.

La semaine prochaine, l’un des épisodes préférés des fans d’Assassin’s Creed fera officiellement son grand retour sous le feu des projecteurs avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, remake de l’épisode emblématique d’Ubisoft Montréal sorti en 2013. Pour l’occasion, les joueurs peuvent ainsi s’attendre à redécouvrir l’univers du jeu sous ses plus beaux atours, avec des graphismes entièrement retravaillés à l’aide de la dernière version du moteur Anvil. Et à l’approche de sa sortie, l’heure est venue pour le studio de dévoiler ce qui attend les joueurs sur PS5.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced dévoile ses atouts sur PS5

En effet, à quelques encablures de la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Nicolas Lopez et Jussi Markkanen, développeurs chez Ubisoft, ont détaillé dans un long post du PlayStation Blog tout ce que les joueurs peuvent en attendre sur le plan technique. À savoir, pour commencer, une véritable refonte graphique, qui ira naturellement bien au-delà d’un simple remaster. Pour ce faire, ce remake de Black Flag embarquera ainsi plusieurs modes différents, tous pensés pour exploiter au mieux les capacités de la PS5.

Le mode « Performance », tout d’abord, permettra aux joueurs de profiter du titre en 60 FPS avec du ray tracing standard, le tout en 4K upscalée. Le mode « Qualité », ensuite, permettra quant à lui aux joueurs de profiter d’un usage étendu ray tracing au détriment du framerate, capé à 30 FPS, toujours en 4K upscalée. Enfin, les personnes disposant d’un écran compatible pourront également lancer Assassin’s Creed Black Flag Resynced en mode « Équilibré », qui reprendra les mêmes spécificités que le mode « Qualité » mais en visant plutôt les 40 FPS.

Bien sûr, pour les possesseurs de la PS5 Pro, ce remake brillera d’autant plus avec des performances encore plus stables et plus poussées. Peu importe le mode choisi, le jeu affichera ainsi une résolution en 4K upscalée et améliorée à l’aide du PSSR 2 ; en plus de pousser tous les potards à fond pour ce qui touche au ray tracing. En revanche, Ubisoft précise que le framerate restera le même que pour les différents modes sur PS5, à savoir 60 FPS pour le mode « Performance », 30 FPS pour le mode « Qualité », et 40 FPS pour le mode « Équilibré ».

Une expérience plus immersive que jamais

Mais peu importe la configuration choisie, le studio promet aux joueurs d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced un monde « plus vivant, plus dynamique et plus réactif », qui profitera notamment d’une lumière dynamique, d’une géométrie micropolygonale, d’un système de météo en temps réel et d’un océan toujours plus riche pour immerger les fans dans une expérience qui repousse toutes ses limites. Et c’est sans compter, évidemment, toutes les fonctionnalités de la manette DualSense, qui seront également prises en charge par Ubisoft.

Source : PlayStation