Le remake d’Assassin’s Creed Black Flag aura peut-être mis du temps à s’annoncer officiellement, mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ubisoft a intelligemment choisi le créneau de sa sortie. En effet, alors que la rentrée s’annonce particulièrement chargée en nouveautés, l’été, de son côté, est plutôt calme, ce qui permet à Assassin’s Creed Black Flag Resynced de prospérer tranquillement. Et pendant que les joueurs (re)découvrent les aventures d’Edward Kenway, le studio travaille déjà dur sur du futur contenu, dont le mode New Game +.

Un mode New Game + est en développement pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Car oui, à l’instar de bien d’autres jeux, le nouveau titre d’Ubisoft aura bel et bien droit à ce mode très apprécié des joueurs, qui permet de se replonger une nouvelle fois dans l’histoire avec l’intégralité de son équipement et de ses améliorations ; de sorte à pouvoir profiter davantage encore de tout ce que le gameplay peut avoir à offrir. Et comme beaucoup de jeux ces dernières années, le mode New Game + d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced fera alors l’objet d’une mise à jour post-lancement, sur laquelle les équipes ont actuellement commencé à travailler.

« Oui, nous travaillons dessus en ce moment même, c’est certain. C’est l’une de nos priorités », a révélé Richard Knight, directeur du jeu, à l’occasion d’une interview pour la chaîne JorRaptor sur YouTube. « C’est en partie parce qu’Assassin’s Creed Shadows a déjà développé sa version, ce qui fait que cette fonctionnalité est considérée comme présentant peu de risques pour nous », ajoute-t-il d’ailleurs, en précisant que c’est « simplement une chose qui s’impose naturellement ». Quant à ce que l’on peut en attendre précisément, cela reste encore à déterminer.

Interrogé sur le fait de savoir si le mode New Game + d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced introduira de nouvelles récompenses comme a pu le faire son prédécesseur, Knight s’est en effet contenté de répondre que si cela ne dépendait que de lui, la réponse serait oui. « Les discussions sur la production se poursuivent pour déterminer ce que nous pouvons faire et combien de temps cela prendra », précise-t-il cependant. « Chaque projet que nous créons nécessite un modèle. […] Il y a toutes sortes de choses à prendre en compte ».

Autant dire, donc, qu’il ne faut pas non plus s’attendre à ce que le mode New Game + d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced débarque de sitôt. D’ailleurs, comme révélé par le directeur du jeu, la date de son arrivée reste encore la grande inconnue, y compris pour Ubisoft. D’ici là, les joueurs ont toutefois déjà beaucoup de choses à faire et à découvrir dans le jeu, qui vient d’ailleurs tout juste d’entrer dans sa version 1.0.4 avec le déploiement d’un nouveau patch. Au programme de celui-ci : de nombreux correctifs destinés à peaufiner l’expérience de jeu.

Source : Ubisoft (via GamesRadar+)