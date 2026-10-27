Les aventures d'Edward Kenway se densifie encore avec la nouvelle mise à jour d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Le remeake passe aujourd'hui à la version 1.0.8 avec son dernier patch majeur. Particulièrement généreux, il intègre des fonctionnalités réclamées de longue date par la communauté, entre nouveau niveau de difficulté et New Game+ notamment, mais aussi un florilège de correctifs.

Assassin's Creed Black Flag Resynced se met à jour pour ajouter le New Game+ et de nouvelles récompenses

Sur chaque jeu d'aventure, les joueuses et joueurs espèrent retrouver un mode New Game+ permettant de recommencer la partie en conservant ses capacités et/ou son équipement. C'était particulièrement demandé pour Assassin's Creed Black Flag, qui ne le proposait pas au lancement. Trois mois et demi plus tard, Ubisoft l'ajoute enfin. Avec la mise à jour 1.0.8, vous pouvez recommencer en conservant :

Les armes et équipements d'Edward

Les améliorations du Jackdaw

Vos animaux de compagnie

Votre argent

Vos tenues

Vos diverses collections

Histoire de corser aussi l'aventure, Assassin's Creed Black Flag Resynced se dote d'un niveau de difficulté encore plus élevé. Explicitement baptisé « mode Cauchemar », il promet de vous pousser dans vos retranchements. En le choisissant, vous optez pour des ennemis qui infligent presque le double de dégâts, un timing de parade plus resserré et la protection contre les éliminations en un coup disparue. De manière générale, l'univers devient en lui-même plus dangereux.

D'autres nouveautés viennent en plus enrichir Assassin's Creed Black Flag Resynced. Cette mise à jour 1.0.8 ajoute plusieurs coffres communautés avec des récompenses inédites. Vous allez aussi constater de nouvelles animations d'élimination en jeu ainsi que des tenues supplémentaires, de même pour les apparences d'animaux et les babioles. Une belle générosité qui illustre le message de remerciement en ouverture du patch notes, lorsqu'Ubisoft vous adresse « un sincère merci à tous pour tout l'amour dont vous avez fait preuve envers le jeu ».

© Ubisoft

Dites adieu à de nombreux bugs sur le remake d'AC Black Flag

Cette mise à jour 1.0.8 d'Assassin's Creed Black Flag Resynced se permet aussi un large correctif. Si vous pouvez retrouver le détails complet dans le patch notes en source de cet article, on vous résume déjà l'affaire. En relançant le jeu avec la nouvelle version, vous constaterez que les problèmes de déplacement rapides vers des points d'observation non synchronisés sont réglés, de même pour certains soucis de caméra ou d'affichage.

Les équipes d'Ubisoft ont aussi résolu les bugs des mini-jeux de taverne. On peut aussi compter des correctifs apportés à bon nombre de quêtes. La mise à jour 1.0.8 d'Assassin's Creed Black Flag Resynced se veut un véritable dépoussiérage afin de ne plus empêcher la progression des joueuses et joueurs. Les problèmes de personnages absents ou d'objectifs impossibles à résoudre devraient donc avoir globalement disparu à présent.

Profitez d'une promo sur Assassin's Creed Black Flag Resynced

Maintenant qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced a reçu sa dernière grosse mise à jour, c'est peut-être le bon moment de craquer si vous hésitiez encore à l'acheter. D'ailleurs, Micromania vous propose une baisse de 20 % en ce moment sur l'édition de lancement sur PS5 et Xbox Series, de quoi aussi faire un beau cadeau en boîte pour Noël avec l'artbook, le poster et le pack numérique inclus dedans :

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