Assassin's Creed Black Flag Resynced s'offre une grosse mise à jour pour corriger une tonne de bugs et optimiser votre expérience. On vous donne tous les détails.

Le support d'Ubisoft a une bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs d'Assassin's Black Flag Resynced. Le remake d'AC4 se met à jour avec la version 1.0.7. C'est l'occasion pour le studio d'apporter un paquet de correctifs, faisant s'envoler des bugs de gameplay, mais aussi des problèmes d'interface, entre autres. Plusieurs quêtes voient d'ailleurs des problèmes disparaître. On vous dit tout.

Assassin's Creed Black Flag Resynced reçoit une mise à jour majeure

Le mois de septembre 2026 commence fort pour Assassin's Creed Black Flag Resynced. Le jeu de piraterie phare d'Ubisoft (navrée Skull & Bones) s'offre une grosse mise à jour technique pour réparer un certain nombre de soucis qui étaient encore présents dans le soft. Grâce aux travail des équipes de support, vous ne devriez plus traverser les textures avec Edward Kenway, ni rencontrer de problème de synchronisation.

Assassin's Creed Black Flag Resynced accueille également également une nouveauté attendue par la communauté. Désormais, les joueuses et joueurs pourront cacher les pistolets d'Edward. De même, les effets visuels liés aux charmes peuvent être désactivés. Tout cela rejoint l'option de masquage de la sarbacane déjà ajoutée dans la mise à jour 1.0.6. Mais les options de tenues ne sont pas les seuls ajouts. Le jeu vous permet enfin via une quête secondaire de sauver le chien perdu sur une île non répertoriée. Un nouveau compagne vous attend !

© Ubisoft

Enfin, Ubisof profite de ce nouveau patch pour tenir sa communauté au courant d'une fonctionnalité elle aussi très attendue. Si vous avez déjà installé la mise à jour, vous aurez remarqué que le ‘new game+’ n'est toujours pas disponible. L'éditeur précise que la fonctionnalité n'est pas encore prête. Cependant, le développement est toujours en cours, donc cela arrivera bien tôt ou tard.

Patch note 1.0.7 disponible

La mise à jour du 1er septembre 2026 d'Assassin Creed Black Flag Resynced déroule un patch notes relativement long. Et pour cause, elle pèse quand même son poids. Voici le détail selon les plateformes :

PC (UbiConnect): 3.86 GB

PC (Steam): 2 GB

PS5 : 1.53 GB

Xbox Series X|S: 15.26 GB

Correctif général d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Résolution d'un problème qui pouvait entraîner le naufrage de navires neutralisés après une opération de harponnage.

Correction d'un bug qui pouvait faire passer les joueurs à travers le décor lors d'un déplacement rapide vers Principe.

Résolution d'un problème empêchant la révélation de la région après avoir terminé le fort correspondant et atteint 100 % de synchronisation.

Correction d'un problème pouvant entraîner l'apparition de vaisseaux cibles en dehors de la carte lors de diverses quêtes.

Résolution d'un problème empêchant de marquer les ennemis en mode « Vision d'aigle » lorsque les barres de santé étaient désactivées dans l'interface.

Correction d'un problème empêchant Edward de rester accroupi en mode furtif après avoir quitté le mode Photo.

Réglage d'un problème entraînant la disparition de la série de quêtes du Padre après modification des paramètres graphiques.

Gameplay d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Correction d'un problème où les tonneaux fait exploser par un pistolet lors d'un abordage ne faisaient pas baisser le moral.

Résolution d'un problème avec le pistolet du Diaboliste : Edward ne pouvait pas effectuer de mise hors de combat lorsque les ennemis se trouvaient dans un état suspect alors qu'ils étaient en feu.

Correction d'un bug qui empêchait Edward d'assassiner les ennemis qui inspectaient la meule de foin dans laquelle il se cachait.

Correction d'un problème où les animaux sauvages pouvaient être possédés lorsqu'ils étaient touchés par le pistolet « Souffle de la gargouille ».

Résolution d'un problème où Edward pouvait se retrouver figé en plein vol lors d'un assassinat aérien si la cible était tuée par quelqu'un d'autre avant lui.

Disparition d’un bug à cause duquel Edward pouvait subir des dégâts provenant de tonneaux proches alors qu’il se cachait accroché au mur.

Correction de plusieurs problèmes lors des abordages où Edward pouvait être ignoré par les ennemis après avoir atterri sur le pont.

Réglage d’un problème qui empêchait le Padre de suivre Edward lors d’un raid sur un fort.

Correction de plusieurs problèmes où les ennemis pouvaient revenir à la vie après qu’on leur ait lancé une bombe fumigène.

Correction de certains problèmes liés à l'apparition soudaine de navires ennemis, provoquant un comportement erratique des autres navires.

Résolution d'un problème où Edward pouvait être tué pendant un mini-jeu simplement parce qu'un cadavre se trouvait à proximité.

Réparage d'un problème mineur où Edward pouvait se retrouver coincé dans une boucle consistant à enfoncer la porte de la salle de guerre d'un fort, contraint de revivre la même boucle encore et encore…

Correction d'un problème où les animaux pouvaient se comporter de manière erratique après une interaction.

Interface et menu

Correction d'un problème empêchant la mise à jour de plusieurs icônes sur la carte du monde une fois toutes les activités terminées dans Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Résolution d'un problème permettant aux joueurs d'observer le HMS Prince à plus de 500 m à l'aide de la longue-vue alors qu'ils se trouvaient dans le brouillard.

Correction de problèmes liés au mode Photo lorsque l'arrière-plan du HUD était activé.

Visuels et graphismes

Correction d'un problème d'animation : les mains d'Edward n'étaient pas synchronisées avec la barre après la prise d'un fort.

Résolution aussi de problèmes d'animation mineurs liés au parkour et aux assassinats.

Correction d'un problème à cause duquel l'ascenseur des navires brillait plus fort que le soleil après l'utilisation de la Vision d'aigle.

Correction d'un problème à cause duquel la sarbacane pouvait apparaître après avoir harponné un ennemi, même si l'on avait choisi de la masquer.

Réparation enfin de divers problèmes graphiques liés au chargement dans Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Stabilité et optimisations

Résolution de plantages occasionnels qui se produisaient lors de l'ouverture de la boutique ou du panneau « Actualités ».

Correction de certains plantages survenant lors de la sélection de navires dans le menu de sélection de la flotte de Kenway.

Résolution d'un plantage rare sur PS5 lorsque les joueurs sortaient des limites de la zone de jeu.

Correction enfin d'autres problèmes mineurs pouvant survenir dans le jeu.

Audio

Correction de plusieurs problèmes liés à des effets sonores manquants. Certains effets sonores s'étaient échappés de leurs compartiments et ont été ramenés à leur place.

Sauvegarde et chargement à partir de la version 1.0.7

Correction d'un problème empêchant la lecture de certains morceaux de musique après le chargement d'une partie sauvegardée d'Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Correction d'un problème entraînant en plus l'absence de Stede Bonnet lorsque les joueurs chargeaient une partie sauvegardée antérieure avant d'avoir acheté les sabres britanniques.

Accessibilité d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Correction de plusieurs problèmes liés au daltonisme pour les préréglages « rouge-vert » ou « bleu-jaune ».

Correction de l'absence de descriptions vocales dans les menus.

Résolution aussi de l'absence de légendes dans le gameplay.

Spécifique au Steam Deck

Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'affichage d'un écran noir sur Steam Deck lorsque le HDR était activé.