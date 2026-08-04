Assassin's Creed Black Flag Resynced reçoit sa nouvelle grosse mise à jour 1.0.6 avec une multitude de changements et de correctifs en tout genre.

Disponible depuis le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, Assassin's Creed Black Flag Resynced n'a eu de cesse de se mettre à jour depuis et reçoit aujourd'hui l'un de ses plus gros patchs. Pas de nouveautés majeures ni d'ajouts significatifs, mais une multitude de corrections bienvenues et une nouvelle fonctionnalité esthétique.

La mise à jour 1.0.6 d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ajoute une tonne de correctifs et une nouvelle fonctionnalité

Assassin's Creed Black Flag Resynced a rencontré un très joli succès, mérité qui plus est, mais le jeu a tout de même pas mal de petites choses à revoir. Ubisoft le sait et les équipes travaillent d'arrache-pied sur de nombreuses mises à jour et autres hotfix depuis sa sortie. Avec la mise à jour 1.0.6, le jeu corrige un très grand nombre de bugs, plus ou moins graves, dont certains pouvaient tout de même faire ramer les cinématiques ou encore afficher des artefacts graphiques. Plusieurs plantages ont eux aussi été corrigés, au même titre que des problèmes plus mineurs.

Correctifs principaux de la mise à jour 1.0.6

Général

Augmentation du nombre de sauvegardes automatiques de 5 à 10, permettant aux joueurs de charger des progressions plus anciennes.

Correction d'un problème sur PC où les cinématiques pouvaient être bloquées à 30 FPS lorsque les paramètres graphiques étaient réglés sur « personnalisé » depuis n'importe quel préréglage « Faible ».

Ajout du tutoriel manquant sur comment « Lancer de l'argent ».

Suppression d'un problème où les notifications de pack DLC pouvaient apparaître au début d'une nouvelle partie.

Correction d'un problème où Edward pouvait commencer à glisser juste après un voyage rapide vers un point de vue synchronisé en sprintant et en sautant.

Correction d'un problème sur PC pour Souris & Clavier où l'icône de quête pouvait être marquée/démarquée lors de la sélection de l'onglet Quête.

Suppression d'un problème où les joueurs ne recevaient pas de message de confirmation d'achat pour les packs de ressources.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être incapables de faire du parkour en maintenant RT après avoir réassigné RT au sprint.

Suppression de mini-crashs pouvant survenir pendant les combats terrestres et navals.

Correction d'un problème où la capuche d'Edward ne pouvait pas être activée/désactivée pendant le Saut de la foi.

Gameplay d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Suppression d'un problème où les joueurs pouvaient être incapables d'effectuer des balayages de jambes sur des ennemis en état « attentif » ou « suspicieux ».

Correction d'un problème où les Brutes d'élite ne chargeaient parfois pas vers le joueur.

Correction d'un problème pouvant survenir lorsque les joueurs essayaient d'engager des danseuses en étant sur une caisse.

Suppression d'un problème où « Utilisation rapide de la corde à lancer » pouvait ne plus être utilisable.

Correction d'un problème où les joueurs étaient parfois incapables d'assassiner des pirates ivres dans la fumée après être entrés en combat avec eux.

Suppression d'un problème où les navires ennemis ne causaient parfois aucun dégât en percutant le Jackdaw sous certains angles.

Correction d'un problème où les corps morts sur les bancs pouvaient être fouillés/transportés après le chargement d'une sauvegarde.

Suppression d'une réaction retardée des gardes à la vue d'un corps pendu.

Correction d'un problème où Edward ne se tournait pas toujours pour regarder là où il visait pendant une bataille navale.

Correction d'un problème où Edward pouvait déclencher une mise à mort en sautant par-dessus l'ennemi.

Suppression d'un problème où le chef du convoi naval pouvait disparaitre après une baisse du niveau de recherche.

Monde d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués en tentant de faire du parkour.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient « voyager rapidement » vers un point de vue non synchronisé à La Havane.

Suppression d'un problème où aucun message d'avertissement ne s'affichait pas correctement lors d'une tentative de voyage rapide vers un fort capturé situé dans une zone restreinte.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués en chute libre.

Une nouvelle fonctionnalité d'Assassin's Creed Black Flag Resynced permet de cacher la sarbacane

L'un des ajouts les plus importants reste l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité permettant de cacher la sarbacane. Si c'est un ajout qui a été demandé par la communauté, elle n'aura aucune utilité pour le gameplay. Ce n'est malheureusement qu'une fonctionnalité purement esthétique. Elle n'aura donc aucun impact notamment sur la furtivité ou la façon dont vous percevront les pnj.