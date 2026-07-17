Deux millions d’exemplaires vendus le jour de son lancement, un joli score de 84 sur Metacritic doublé de la note de 8.7 de la part des utilisateurs de l’agrégateur… Pas de doute, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est ce que l’on peut appeler un succès. Pourtant, tout n’a pas été tout rose pour Ubisoft, qui a notamment fait l’objet de vives critiques en raison de la présence de nombreuses microtransactions, qui prennent la forme de différents packs vendus à 9.99€ sur les boutiques en ligne. Mais paradoxalement, il faut croire que cela paye.

Pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced, les microtransactions rapportent déjà beaucoup

C’est en tout cas ce qu’affirme Rhys Elliott, responsable de l’analyse du marché chez Alinea Analytics, dans l’une de ses dernières newsletters, où il plonge en profondeur dans les chiffres réalisés par Assassin’s Creed Black Flag Resynced depuis son lancement. Et le goût d’Ubisoft pour les microtransactions a beau faire débat auprès de la communauté, le fait est que cela semble rester une stratégie qui fonctionne. Car sans que cela ne paraisse, ces fameux DLC payants auraient déjà rapporté près d’un million de dollars à l’éditeur.

« Assassin’s Creed Black Flag Resynced a été un succès dont Ubisoft avait grand besoin sur Steam, avec 701 000 exemplaires vendus et un chiffre d’affaires brut de 35 millions de dollars », indiquait Elliot dans sa newsletter du 14 juillet, avant de préciser qu’à ces chiffres viennent s’ajouter « près d’un million de dollars supplémentaires provenant des DLC disponibles dès le premier jour ». Autant dire, donc, que malgré les nombreuses plaintes émises à l’encontre d’Ubisoft, cela ne semble pas réellement avoir freiné la partie la plus silencieuse de la communauté.

Estimations des chiffres de lancement d'Assassin's Creed Black Flag Resynced sur Steam / © Alinea Analytics

Ubisoft explose les records établis par Shadows

D’ailleurs, toujours selon l’analyste, Assassin’s Creed Black Flag Resynced aurait déjà surpassé les performances réalisées par Assassin’s Creed Shadows, qui était le premier opus de la franchise à bénéficier d’une sortie day one sur Steam. « Shadows a été le premier Assassin’s Creed à sortir simultanément sur Steam, et a établi la barre en matière de recettes au début de l’année dernière. Black Flag Resynced l’a largement dépassée, tout en étant proposé à un prix inférieur », indique en effet Elliott dans sa newsletter.

« Rien que le premier jour, Black Flag Resynced a généré 22.4 millions de dollars sur Steam, soit 2.35 fois plus que ce qu’avait réalisé Shadows lors de son propre jour de lancement (9.5 millions de dollars) », ajoute enfin ce dernier, en précisant que « l’écart ne cesse de se creuser » à mesure que les jours passent. De quoi confirmer la réussite de la stratégie d’Ubisoft donc, qui, en mêlant nostalgie chez les fans d’Assassin’s Creed, prix de lancement attractif et enfin microtransactions, a permis à son dernier titre en date de trouver le succès, en particulier sur Steam.

Des chiffres à prendre avec un certain recul

Maintenant, précisons quand même que les données partagées par Alinea Analytics ne sont pas non plus à prendre pour parole d’évangile. En effet, si celles-ci peuvent bel et bien permettre de dégager certaines tendances, et semblent d’ailleurs ici être plutôt raccords avec les échos fournis par Ubisoft ; il peut aussi parfois y avoir un écart entre leurs chiffres, qui font office d’estimations, et la réalité. Gardez donc un minimum de recul vis-à-vis de ces données, même si cela n’enlève évidemment rien au succès rencontré par Assassin’s Creed Black Flag Resynced jusqu’ici.

Source : Alinea Analytics