Un chapitre vient peut-être tout juste de se fermer pour Assassin’s Creed Shadows, mais une chose est sûre : un autre se prépare d’ores et déjà à s’ouvrir pour Ubisoft comme pour les fans de la franchise. Ou plutôt à se réouvrir, devrait-on dire. Car treize ans après sa sortie originale, l’un des épisodes préférés des joueurs, Black Flag, se prépare désormais à rehisser les voiles avec l’arrivée d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, prévue pour le 9 juillet prochain. Et ce remake aura beau nous ramener en terrain connu, cela ne l’empêchera pas de nous surprendre.

Un DLC aurait déjà leaké pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ubisoft l’a par exemple déjà confirmé, au-delà même de la refonte graphique dont il profitera, le titre aura droit à quelques nouveautés pour l’occasion, tant au niveau du gameplay que de l’histoire. Car pour le studio, Assassin’s Creed Black Flag Resynced fut notamment l’opportunité d’enrichir le background de son protagoniste, Edward Kenway, à l’aide de séquences inédites ; couplées à l’introduction de nouveaux personnages secondaires. Ce qui, fondamentalement, ne transformera pas forcément le jeu, mais reste tout de même toujours bon à prendre.

Et les choses ne s’arrêteront visiblement pas là, puisque si l’on se fie à un nouveau leak survenu sur les réseaux sociaux, Assassin’s Creed Black Flag Resynced pourrait également avoir droit à un ou plusieurs DLC relativement inattendus. C’est en tout cas ce que laisse entendre une mystérieuse image publiée par INTERCELLUAR sur X, où l’on aperçoit Edward affublé d’une tenue qui semble tout droit sortir d’un jeu FromSoftware, dans une ambiance qui n’aurait probablement rien à envier à des titres comme Dark Souls ou Elden Ring.

Et pour accompagner cette dernière, un simple message : « Il s’agit de l’un des DLC / packs de personnages disponibles dans Black Flag Resynced ». Autant dire, donc, que nous ne sommes apparemment pas au bout de nos surprises avec ce remake, qui pourrait bien surprendre les fans d’Assassin’s Creed avec des contenus relativement originaux. Ce qui, venant de la part d’Ubisoft, n’aurait rien de très surprenant. Après tout, la compagnie a déjà prouvé à maintes reprises par le passé qu’elle ne redoute jamais de jouer avec ses univers de façon inattendue.

Rien d’officiel pour le moment

Comme toujours dans ce genre de situation, insistons toutefois sur le fait que cela n’a rien d’officiel pour le moment, et qu’il vaut mieux attendre une communication officielle de la part du studio avant de s’emballer. Cela étant dit, rappelons également qu'INTERCELLUAR a récemment multiplié les leaks ayant fini par se confirmer. Tant au sujet d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced que d’autres jeux tels que Rayman Legends Retold, Onimusha: Way of the Sword ou encore Cronos Lazarus. Un bien beau palmarès, donc.

Source : INTERCELLUAR