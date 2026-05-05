Le 9 juillet prochain, Assassin’s Creed Black Flag s’offrira une seconde jeunesse sous la forme d’un remake baptisé « Resynced » qui, comme annoncé par Ubisoft, restera profondément fidèle au jeu original tout en s’autorisant l’ajout de quelques nouveautés. Parmi elles, le titre pourra notamment compter sur un système de combat revisité, pensé pour offrir plus d’action avec des combos plus fluides et plus rapides, mais aussi un nouveau système de parade et de défense. Un élément manquera toutefois à l’appel, ce qui déçoit profondément les fans d’Assassin’s Creed.

La lame secrète sera de retour dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced, mais sous quelle forme ?

En effet, à l’occasion d’une récente session de questions-réponses organisée par Ubisoft sur Reddit, un fan a interrogé les développeurs sur l’intégration de la lame secrète qui, comme nous le savons, sera bien évidemment de la partie dans Black Flag Resynced. Ce qu’on ne sait pas, en revanche, c’est si celle-ci pourra être sélectionnée en tant qu'arme comme dans la version originale, ou s’il sera plutôt question d’un système plus encadré similaire à celui d’Assassin’s Creed Shadows. Mais contre toute attente, ce ne sera ni l'un ni l'autre.

« Les doubles épées sont les principales armes qu’utilisera Edward au combat » explique Paul Fu, directeur créatif du jeu. « La lame secrète n’est pas une arme sélectionnable, mais une attaque fatale, contextuelle (et SANGLANTE !) qui s’active lorsque vous brisez la défense de votre adversaire ». De quoi en faire « un élément essentiel du combat d’un instant à l’autre », donc, ce qui n’était pas forcément le cas dans l’épisode original selon le créateur de Black Flag Resynced. Mais cela est loin de convaincre les fans, qui n’hésitent pas à partager leur mécontentement.

Entre colère et désillusion, la réponse déçoit les fans

« C’est vraiment nul », répond par exemple l’un d’eux au message de Fu. « Je suis vraiment reconnaissant pour ce remake, et en dehors des combats, je suis pratiquement conquis. Mais s’il vous plaît, réintroduisez les combats à la lame secrète dans Assassin’s Creed. Les fans réclament ça depuis Unity ». Un point de vue partagé par de nombreux autres internautes, qui affirment par exemple que « dans un remake qui a pourtant l’air excellent, c’est un énorme faux pas », ou qui supplient le directeur créatif de Black Flag Resynced de « changer cela » si c'est encore possible.

« C’est une décision CATASTROPHIQUE, qui ne rend PAS hommage à l’original comme vous le prétendez » clame enfin un dernier avec un peu plus de virulence. « La plupart d’entre nous, si ce n'est nous TOUS, avons ADORÉ et REGRETTONS le combat à la lame secrète. Pourquoi l’enlever ??? ». Une interrogation légitime, sans aucun doute, qui ne trouve pour l’instant aucun réponse de la part d’Ubisoft. Mais que les fans d’Assassin’s Creed se consolent : Black Flag Resynced aura au moins le mérite de marquer le retour de l’infiltration sociale.

Source : Reddit