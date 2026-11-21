Dans cette industrie, les employés n’ont décidément pas droit au moindre répit. Y compris lorsqu’ils travaillent sur des projets qui dépassent toutes les attentes de leur éditeur, en témoignent les nouveaux licenciements confirmés chez Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec. Car tandis que la compagnie se félicite du récent succès rencontré par Assassin’s Creed Black Flag Resynced, qui aurait « dépassé les attentes sur son trimestre de lancement », cela ne l’a pas empêché de licencier 166 personnes de plus au sein de ses effectifs.

De nouveaux licenciements annoncés chez Ubisoft

L’information, partagée par le média PC Gamer, a d’ailleurs été officialisée par Ubisoft, qui a déclaré dans la foulée que cette décision a été motivée par le fait que « les besoins en matière de production évoluent, ce qui [les] oblige à adapter la taille de certaines équipes pour s’assurer que [leurs] ressources correspondent aux priorités de production actuelles et aux besoins de l’entreprise ». Si l’on avait encore besoin de la preuve que même un succès comme Assassin’s Creed Black Flag Resynced ne suffit pas à sécuriser sa place dans l’industrie, nous l’avons.

Toujours selon le média, les employés concernés feraient partie d’un groupe de personnes n’ayant pas pu être réaffectées sur d’autres projets après l’annulation ou la réorganisation de leurs projets en cours. Et bien que l’on puisse comprendre que l’éditeur, qui dispose de nombreux studios, ait des impératifs à respecter, cela n’en reste pas moins dramatique pour autant. Surtout sachant que, comme le confirme Ubisoft dans son dernier rapport financier, cela élève à plus de 1 100 le nombre d’employés ayant perdu leur job au cours des six derniers mois.

© Ubisoft

L’éditeur continue d’investir massivement dans l’IA générative

Cela n’empêche toutefois pas Yves Guillemot, PDG de la compagnie, de se gargariser d’avoir réalisé un deuxième trimestre ayant « dépassé [leurs] attentes, grâce au succès continu d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced et aux contributions solides de l’ensemble de [leur] portefeuille ». Et comme si cela ne suffisait pas, ce dernier bilan fut également l’occasion pour Ubisoft de réaffirmer son intention d’investir massivement dans l’IA générative, en annonçant notamment la création d’une nouvelle filiale dédiée baptisée « Motherbrain ».

Son objectif ? Consacrer l’IA « au service de l’innovation en matière de gameplay », nous dit-on notamment, en faisant en sorte de « développer des technologies propriétaires destinées à de nouvelles formes de gameplay ». « Elle se concentre actuellement sur de nouvelles expériences pour les joueurs, avec des PNJ intelligents dotés de mémoire et des maîtres de jeu basés sur l’IA qui gèrent des mondes systémiques à grande échelle », explique Ubisoft. En sachant que l’idée est, à terme, de dépasser les frontières de l’entreprise.

« Son objectif est d’accompagner les créateurs du monde entier, tant au sein de l’écosystème Creative House d’Ubisoft qu’au-delà, et de nouer des partenariats avec des acteurs technologiques triés sur le volet ». Bien sûr, on ne peut pas dire que cela soit une surprise de la part de l’éditeur français, qui investit déjà depuis plusieurs années maintenant dans l’IA générative avec des projets comme « NEO NPC / Teammates ». Mais annoncer cela en parallèle d’une nouvelle vague de licenciements reste assurément profondément maladroit.

Une situation encore difficile malgré le succès d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced ?

Pour rappel, au-delà de tous les licenciements survenus au cours de l'année 2026, Ubisoft a réalisé une réduction drastique de ses effectifs ces dernières années. Pour preuve, alors que la compagnie comptait 20 700 employés en septembre 2022, elle n’en comptait plus que 15 500 en septembre 2026. Et les choses ont beau enfin progresser dans le bon sens après plusieurs années difficiles, le succès d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced ne semble pour l’heure pas suffire à colmater la fuite dans les effectifs, qui continue à faire de nombreuses victimes.

Source : Ubisoft