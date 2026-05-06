Assassin's Creed Black Flag Resynced se montre encore et rend les fans complètement fou. Plus le jeu se montre, plus il séduit avec son mélange de modernité et de mécanique de l'époque.

Ubisoft accélère sa communication autour d'Assassin's Creed Black Flag Resynced et nous en dit plus sur l'infiltration, le parkour et les combats. Le remake ne va pas se contenter de dépoussiérer le jeu original, il va le bonifier en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et tout ce dont la série a hérité depuis ces 13 dernières années. Le résultat semble en tout cas extrêmement prometteur, si bien que les fans n'en peuvent déjà plus d'attendre.

Assassin's Creed Black Flag Resynced améliore nettement ses mécaniques

Ubisoft a été clair dès le départ, l'objectif est de « respecter les fondements du jeu original tout en améliorant l'expérience », explique Paul Fu, Directeur du jeu. En ce sens, le jeu restera le même que l'original, mais avec quelques suppléments, dont des surprises scénaristiques visiblement. Assassin's Creed Black Flag Resynced va dans un premier temps hériter des fonctionnalités qui se sont améliorées au fil des années, comme le parkour, presque entièrement revu avec Shadows.

Le remake d'Assassin's Creed Black Flag propose la même liberté et fluidité, avec notamment l'ajout d'un saut manuel ou encore d'un boost de vitesse après certaines actions afin de rendre la course et les sensations fluides et dynamiques au possible. Les animations ont ainsi été peaufinées, et la sensation de lourdeur a visiblement disparu. Les fans de la première heure pourront également retrouver certaines animations et interactions iconiques de l'époque, comme le fait de se balancer dans les angles ou les remontées rapides à l'aide de cordages notamment. Il y aura également l'ajout de nouveautés comme des tyroliennes qui seront disposées ça et là à travers le monde.

Un système de combat encore plus chorégraphique et brutal

Dynamisme toujours avec les combats sur lesquels Ubisoft semble avoir grandement travaillé également. Assassin's Creed Black Flag Resynced s'émancipe du côté action-rpg amené avec Assassin's Creed Origins, et mise plutôt sur un gameplay basé sur les mises à terre et exécutions. En résultent des affrontements clairement plus graphiques et chorégraphiques. Là encore les ajouts et modifications sont en nombre. On pourra déclencher des exécutions de plusieurs manières (en brisant l'armure, en faisant des parades parfaites par exemple) et même se servir de l'environnement.

Dans Assassin's Creed Black Flag remake on aura ainsi des interactions classiques, comme le fait de faire exploser des barils de poudre, mais aussi des exécutions environnementales plus situationnelles. Edward pourra par exemple propulser un ennemi dans le vide, ou le mettre à mort en s'aidant d'un mur. La Lame secrète sera également utilisée pour améliorer les enchaînements d'exécutions, mais ne pourra pas être utilisée comme arme pour autant. Edward préférera se battre avec un ou deux sabres et ses pistolets.

L'infiltration profite aussi de toutes les améliorations, et d'anciens systèmes seront toujours présents

Mais en tant qu'assassin, il pourra aussi compter sur ses nombreux outils comme la sarbacane ou encore des fumigènes. Fumigènes qu'il pourra désormais lancer précisément d'ailleurs. Tout un attirail qui brillera davantage durant l'infiltration, une autre mécanique importante qui a nettement été améliorée là aussi. Assassin's Creed Black Flag Resynced hérite une fois de plus des améliorations de Shadows ce qui fait qu'Edward pourra par exemple s'accroupir à tout moment pour profiter de la végétation ou masquer son approche par les toits par exemple. Jouer avec l'obscurité sera également possible.

La vision de l'Aigle classique sera également de retour, mais améliorée par de nouvelles fonctionnalités tirées des derniers jeux de la licence comme l'Observation, ajoutée dans Shadows. Par ailleurs, Assassin's Creed Black Flag Resynced reprendra les mécaniques d'infiltration en utilisant la foule. Notre héros pourra se cacher parmi les groupes de trois civils ou plus, et même embaucher des PNJ pour l'aider comme les fameuses danseuses qui iront distraire les gardes.

L'Assassin's Creed ultime que les fans réclament depuis longtemps ?

Parmi les autres ajouts, on pourra noter à la volée de nouveaux archétypes d'adversaires qui obligeront les joueurs à utiliser tout ce dont ils disposent pour combattre. Certains ennemis seront par exemple insensibles aux exécutions à la lame secrète, d'autres seront plus difficiles à affronter de face, etc. Les missions de filature et d'écoute ont été modifiées pour coller aux nouvelles capacités d'Edward et on ne sera par exemple plus désynchronisé lorsque l'on sera hors de portée. Assassin's Creed Black Flag Resynced semble donc mélanger à la fois des mécaniques modernes à son gameplay de l'époque, ce qui pourrait bien faire de lui le jeu Assassin's Creed ultime que les fans réclament depuis longtemps. Pour l'heure en tout cas, beaucoup se disent impatients de pouvoir mettre les mains dessus, plus ils en voient, plus ils ont hâte. Ubisoft semble avoir réussi son coup auprès des fans, reste à voir ce que le jeu a réellement dans le ventre désormais.

Source : Ubisoft