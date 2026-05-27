L'enjeu d'un remake est de parvenir à raconter une même histoire tout en la modernisant. Dès lors, le public craint souvent que certains aspects de l'œuvre originale soient dénaturés en cours de route. C'est évidemment un point qui inquiète les fans d'Assassin's Creed Black Flag à l'approche de Resynced. Mais, une fois de plus, Ubisoft tend à rassurer sa communauté sur ce qu'il y a de capital.

Assassin's Creed Black Flag Resynced respectera Edward Kenway

Encore considéré comme l'un des volets préférés des fans de la licence, Assassin's Creed IV Black Flag va faire son grand retour dans une version retravaillée pour correspondre aux canons de 2026. Le public s'enthousiasme déjà à l'idée de replonger dans la peau d'un pirate en pleine mer des Caraïbes, de parcourir toutes ces îles paradisiaques et de percer les mystères de la confrérie dans la lutte contre les Templiers.

Cela dit, le plaisir se concrétisera en jeu si l'expérience est à la hauteur des souvenirs. Or, Richard Knight, le game director du bien nommé Assassin's Creed Black Flag Resynced, veut nous rassurer sur un aspect en particulier. Dans les colonnes de GamesRadar+, il rappelle qu'Edward Kenway, le protagoniste et grand-père de Connor qu'on incarne dans le précédent épisode, est « un très mauvais assassin ». Et de s'expliquer :

Il passe des accords avec les Templiers, il accepte des missions pour l'argent, il commet toutes ces mauvaises actions pour finir par devenir ce personnage héroïque et hors du commun. Le jeu original a parfaitement représenté cela, alors nous ne voulons pas le changer. Richard Knight, pour GamesRadar+.

La force d'AC 4 est d'avoir pris le contrepied des jeux antérieurs en nous faisant incarner un pirate, avec tout ce que cela comporte. Puis, au fil de l'aventure, on voit Edward Kenway évoluer et devenir cet assassin de légende. Pour Knight et ses équipes, il était donc primordial de « conserver cet esprit et cette saveur propres à Edward ». C'est pourquoi Assassin's Creed Black Flag Resynced se voudra fidèle à l'histoire originale tout en la modernisant par-ci par-là.

© Ubisoft.

Assassin's Creed Black Flag Resynced sortira officiellement le 9 juillet 2026. Il sera disponible day one sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.