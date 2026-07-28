Assassin’s Creed Black Flag Resynced vogue vers le succès. En moins de deux semaines, Ubisoft revendique déjà 3,5 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, chiffre que Shadows avait mis plusieurs mois à atteindre. Les prévisions de ventes de l’éditeur français pour le trimestre ont largement été dépassées, ce qui devrait conforter le groupe dans sa stratégie consistant à proposer davantage de remakes de la licence. En attendant de dévoiler ses plans futurs, Ubisoft continue de chouchouter les joueurs en leur offrant à tous des contenus gratuits pour le remake d’Assassin’s Creed Black Flag.

Du contenu gratuit offert pour Assassin's Creed Black Flag Resynced

Une fois encore, Amazon et Ubisoft se sont associés pour gâter les joueurs. Pour fêter le lancement toutes voiles dehors de son dernier jeu, l’éditeur français offre ainsi la possibilité de récupérer des contenus gratuits pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced à tous les utilisateurs Twitch, et ceux disposés à le devenir. Et quand bien même vous n’auriez pas encore craqué pour cette aventure aux Caraïbes, vous pouvez quand même profiter de cette offre avant d’avoir mis la main sur le jeu. L’opération passe donc via les fameux Twitch Drops, dont le concept reste inchangé. Il vous suffit de regarder un ou plusieurs streamers partenaires, et, après quelques heures de visionnage, vous débloquerez du contenu gratuit à utiliser dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Cette fois, vous pourrez récupérer une lame et un chat assez exotique. Voici donc les cadeaux que vous récupérez via les Twitch Drops, ainsi que les conditions pour les obtenir :

Rustborne Swords : regardez un stream pendant 2 heures

: regardez un stream pendant 2 heures Cheetah Claw Cat : regardez un stream pendant 4 heures

Pour obtenir ces beaux cadeaux, que ce soit sur PC ou consoles, c’est simple comme tout. Attention toutefois, vous n’aurez que jusqu’au 2 août à 23h59, heure française. Voici la démarche à suivre pour récupérer ces contenus gratuits d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced :

Liez vos comptes Ubisoft et Twitch

Regardez vos streamers favoris jouer à Assassin's Creed Black Flag pendant au moins 2 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note : il faut que la personne qui streame ait la mention « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les 4 heures passées, vous recevrez une notification.

Rendez-vous sur la page inventaire des Drops pour réclamer vos cadeaux. Vous avez jusqu'à 24h après la fin de la campagne pour le faire. Une fois réclamées, vos récompenses seront automatiquement livrées dans votre inventaire en jeu dans les 48 heures suivant la fin de la campagne.

Connectez-vous à votre compte Ubisoft depuis votre version d’Assassin’s Creed Balck Flag pour recevoir les récompenses

Source : Ubisoft