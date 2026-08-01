Ubisoft traverse une longue période de tempêtes, mais l’entreprise française voit enfin quelques éclats de lumière. Assassin’s Creed Black Flag Resynced est en effet un véritable succès, preuve que le jeu de pirates en monde ouvert n’a jamais perdu de son engouement. L’éditeur revendique en effet déjà 3,5 millions d’exemplaires vendus dans le monde, un chiffre que AC Shadows avait mis plusieurs mois à atteindre, à titre de comparaison. De quoi conforter le groupe dans les dernières esquisses de sa stratégie, consistant à proposer davantage de remakes de la licence dans un avenir proche. Les prévisions de ventes d’Ubisoft ont ainsi largement été dépassées grâce à ce succès et, fidèle à ses habitudes, l’éditeur continue de gâter les joueurs en leur offrant des contenus gratuits pour Assassin’s Creed Black Flag Remake, et ce même s’ils n’ont pas le jeu.

Encore des contenus gratuits pour Assassin's Creed Black Flag Resynced

C’est systématique à chaque nouvelle sortie d’Ubisoft ou événement important concernant ses gros jeux, l’éditeur s’est associé à Amazon à l’occasion du lancement d’AC Black Flag. Tous les utilisateurs Twitch, qu’ils aient déjà acheté le jeu ou non, peuvent ainsi récupérer des contenus gratuits pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced simplement en regardant des diffusions ou en les laissant tourner en fond. On se sait. Il vous suffit donc de regarder un ou plusieurs streamers partenaires, et, au bout de quelques heures de visionnage vous débloquerez du contenu gratuit à utiliser dans le jeu, à savoir :

Rustborne Swords : regardez un stream pendant 2 heures

: regardez un stream pendant 2 heures Cheetah Claw Cat : regardez un stream pendant 4 heures

Pour obtenir ces cadeaux, qui, rappelons-le sont disponibles avec toutes les plateformes, il vous suffit donc de suivre les instructions ci-dessous. Attention, il ne reste cependant plus beaucoup de temps. Vous avez en effet jusqu’au dimanche 2 août à 23h59, heure française, pour cumuler le nombre d’heures visionnées et mettre la main sur vos contenus gratuits d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Voici comment faire pour les réclamer :

Liez vos comptes Ubisoft et Twitch Regardez vos streamers favoris jouer à Assassin's Creed Black Flag pendant au moins 2 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note : il faut que la personne qui streame ait la mention « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les 4 heures passées, vous recevrez une notification. Rendez-vous sur la page inventaire des Drops pour réclamer vos cadeaux. Vous avez jusqu'à 24h après la fin de la campagne pour le faire. Une fois réclamées, vos récompenses seront automatiquement livrées dans votre inventaire en jeu dans les 48 heures suivant la fin de la campagne.

Connectez-vous à votre compte Ubisoft depuis votre version d’Assassin’s Creed Balck Flag pour recevoir les récompenses

Source : Ubisoft