L’heure de hisser les voiles et de voguer vers de nouvelles aventures est arrivée. Enfin, façon de parler. Car si la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced représente une belle occasion pour certains de découvrir ce qui reste aujourd’hui encore l’un des épisodes les plus appréciés de la franchise ; pour des millions de fans, il s’agit surtout d’une belle opportunité de replonger dans de vieux souvenirs nostalgiques joliment remis au goût du jour. Et pour célébrer le lancement du jeu comme il se doit, Ubisoft a une belle surprise pour l’ensemble des joueurs.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous offre du contenu gratuit

En effet, en marge de la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, l’éditeur a pris d’assaut l’ensemble de ses réseaux sociaux afin de promouvoir dignement le retour tant attendu de cet opus emblématique. Et à en croire les premiers avis qui commencent à tomber ici et là, les joueurs sont ravis de pouvoir repartir à l’aventure aux côtés d’Edward Kenway, au travers d’un remake qui réussit avec un certain talent à sublimer l’aura du jeu original. Un succès dont se félicite déjà Ubisoft, en récompensant alors sa communauté avec du contenu gratuit.

Car oui, quelques heures auront suffi à la compagnie pour estimer que les fans d’Assassin’s Creed se sont « bien battus », et qu’ils méritent de repartir avec un joli cadeau pour l’occasion. Le cadeau en question étant alors un adorable « Singe Navigateur », qui pourra faire office de compagnon de route à Edward. Mais attention : ce cadeau faisant partie d’une campagne de lancement à durée limitée pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced, il est sans doute recommandé de ne pas trop traîner si vous voulez en profiter.

Et pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter à votre compte Ubisoft Connect – ou d’en créer un si vous n’en avez pas encore, puis de procéder comme suit afin de pouvoir récupérer votre contenu gratuit :

Rendez-vous sur le site officiel d’Ubisoft via le lien présent dans le tweet ci-dessus

Entrez le code « ASC-BFR-PMK-000 » dans le champ prévu à cet effet

Validez l'opération en appuyant sur « Soumettre mon code »

Et voilà. Il ne vous reste plus qu’à relancer Assassin’s Creed Black Flag Resynced, où vous attendra bien sagement votre nouveau compagnon de voyage. Notez que le code reste le même pour toutes les plateformes où est disponible le jeu, à savoir PS5, Xbox Series et PC.

Source : Ubisoft