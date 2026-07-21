Assassin's Creed Black Flag Resynced a déjà passé le cap des 3 millions de copies vendues, moins de 2 semaines après sa sortie. Mais GTA 6 pourrait représenter un frein pour la pérennité du jeu sur le long terme. C'est en tout cas une crainte exprimée par Richard Knight, le game director à Ubisoft Singapour, au cours d'une interview qui laisse entendre que ce remake aura d'autres contenus pour prolonger le plaisir à l'avenir.

Assassin's Creed Black Flag Resynced vous réserve d'autres trésors surprises

Juillet était la période idéale pour le lancement d'Assassin's Creed Black Flag Resynced : un début d'été ensoleillé (caniculaire même), propice à l'évasion pirate dans les mers des Caraïbes. Cela s'est constaté par l'engouement du public autour de ce remake qui a battu les scores enregistrés à sa sortie par Shadows, le précédent épisode de la saga.

Et l'expérience Assassin's Creed Black Flag Resynced en a encore en réserve. Richard Knight, interviewé sur la chaîne YouTube JorRaptor, explique que le support du jeu va encore prendre du temps. « Il faut corriger les bugs » dit-il en s'excusant d'ailleurs auprès des joueuses et joueurs qui en rencontrent. Les équipes planchent en plus sur « des améliorations qui faciliteront la vie des joueurs ». Mais est-ce bien tout ?

Knight rappelle avant tout qu'il « peu[t] rien dire officiellement ». Les équipes d'Ubisoft auraient-elles des projets plus ambitieux encore pour Assassin's Creed Black Flag Resynced ? Alors que le studio nous a habitué à un support riche de contenus supplémentaires réguliers avec ses derniers jeux, on peut se demander si ce sera le cas aussi pour le remake. D'autant plus que le studio craint visiblement l'arrivée d'un certain GTA 6.

Des performances sabordées par GTA 6 ?

C'est un peu le titan qui fait frémir toute l'industrie du jeu vidéo. Prévu pour novembre 2026, GTA 6 n'aura pas grande concurrence à sa sortie. Et pour cause, de nombreux studios semblent avoir attendu d'avoir une date fixe pour le prochain Rockstar afin d'ajuster leur propre calendrier et ne pas se retrouver face à ce mastodonte. On se retrouve ainsi avec un planning de septembre 2026 saturé, tandis qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced a pris de l'avance cet été.

Pour autant, Richard Knight vous le demande : « s'il vous plaît, jouez-y encore quand GTA 6 sortira ». Le game director redoute que le public délaisse complètement Assassin's Creed Black Flag Resynced en fin d'année. Visiblement, Ubisoft pourrait sortir de nouveaux contenus gratuits à cette période, peut-être le mode new game + déjà confirmé ? Il serait donc dommage que les fans passent à côté.