En amont de sa sortie sur PS5, Xbox Series et PC le 9 juillet 2026, Assassin's Creed Black Flag Resynced continue de se dévoiler. Cette fois, nous pouvons découvrir la carte de son monde ouvert, avec une petite surprise rapidement remarquée par les fans historiques du jeu.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced est presque déjà assuré de rester dans l’histoire du jeu vidéo en tant que secret le moins bien gardé de l’industrie. Révélé il y a plusieurs années, il avait ensuite fait l’objet de nombreux leaks, qui se sont chargés de désépaissir progressivement le mystère qui l’entourait. C’est du passé désormais, puisque le remake s’est enfin révélé au grand jour à une communauté particulièrement enthousiasmée. Entre sa refonte visuelle et technique, ses ajustements de gameplay, son système de météo revu, ou encore ses combats navals qui tirent parti de l’expertise d’Ubisoft Singapore après le développement chahuté de Skull & Bones ; le remake d’Assassin’s Creed Black Flag a tout pour devenir la sensation de cet été. Et s’il ne manquait déjà pas d’arguments à faire valoir, il en avait un de plus dans sa cale.

La carte d'Assassin's Creed Black Flag Remake dévoilée

Ubisoft a déjà sorti le grand jeu pour l’officialisation de d’AC Black Flag Remake avec une longue présentation soignée, des extraits de gameplay qui nous plongeaient à nouveau aux Caraïbes, des nouveautés bien mises en avant ou encore une édition collector qui a rapidement fini en rupture de stock chez certains revendeurs. On aurait pu penser que l’éditeur français avait dévoilé toutes ses cartes, et pourtant il lui en restait une, la plus littérale de toutes. La map d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced a en effet été dévoilée dans son entièreté et les joueurs historiques ont rapidement remarqué un détail agréablement surprenant. Assez pour que certains d’eux prennent leur clavier pour commenter « Là il faut saluer Ubisoft, ils ont vraiment fait les choses bien ».

Tout y est presque identique : l’aspect manuscrit de la carte, les ports et les hubs principaux du monde ouvert, les grandes villes comme Havane, Nassau, et Kingston, sans compter les 50 petites îles qu’Edward Kenway pourra amarrer et visiter. Mais en y regardant de plus près, les fans historiques ont remarqué que les îles des packs autrefois payants ou réservés aux éditions spéciales à l'époque seront de retour dans ce remake d'Assassin's Creed Black Flag. Si les extensions narratives seront absentes, notamment Freedom Cry, l'Île des Sacrifices, l’Île Noire et Mystery Island seront finalement incluses dans l'expérience de base. Cela laisse entendre qu'Ubisoft a prévu quelques autres surprises, comme la tenue du Capitaine Morgan.

Carte du monde ouvert d'AC Black Flag Resynced

Est-ce que la carte sera plus grande ?

Quant à la taille de la carte d’Assassin’s Creed Black Resynced en elle-même, elle restera sensiblement similaire à celle du jeu original. L'éditeur français semble toutefois avoir pris soin de l'enrichir avec de nouvelles activités et des ajustements pour potentiellement la rendre encore plus envoûtante qu'elle ne l'était il y a une décennie de cela. Le monde ouvert d'AC Black Flag était déjà un modèle, une référence, à l'époque avec ses vastes étendues maritimes, ses paysages somptueux et ses explorations sans fin. Il est presque certain que cette version remise au goût du jour devrait elle aussi faire son petit effet sur les plus jeunes joueurs.

Source : TheRealZephryss