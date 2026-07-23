Contre toute attente, Ubisoft a retiré d'Assassin's Creed Black Flag Resynced une mécanique de parkour que les fans appréciaient pourtant vraiment. Ils supplient pour qu'elle revienne.

Vous aussi vous avez remarqué ? Depuis une récente mise à jour d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, vous ne pouvez plus enlever ou mettre votre capuche pendant un saut de la foi. Cette fonctionnalité qui ajoute une dose de style à Edward Kenway était méconnue. Pour autant, toutes celles et ceux qui l'ont découvert l'adoraient. Mais ça, c'était avant qu'Ubisoft ne la retire sans prévenir.

Assassin's Creed Black Flag Resynced perd son flow avec la mise à jour 1.0.4

Assassin's Creed Black Flag Resynced nous rappelle combien Edward Kenway est cool. C'est un pirate, un vrai, cupide mais attachant. Plus encore, il a une attitude qui en fait un des protagonistes les plus stylés de la saga. Ubisoft lui a même ajouté une dose d'aura dans ce remake avec une animation simple mais très classe. Celle-ci permet d'enlever ou de retirer sa capuche en plein vol pendant un saut de la foi.

En tout cas, c'était possible de le faire jusqu'à la mise à jour 1.0.4 d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Cette dernière est venue réparer plusieurs problèmes d'optimisations et corriger des bugs de toutes sortes. Mais rien dans le patch notes indique le retrait de la fameuse animation de la capuche. Pourtant, depuis une semaine, impossible de réitérer la manœuvre. Or, cela n'a pas plus aux joueurs.

Et pour cause, cette animation contribue plus encore à l'immersion et à la sensation d'être un pirate et un assassin stylé. Dès lors, plusieurs fans d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ont partagé leur désarroi sur les réseaux sociaux. « Pas ça, c'est trop cool pour être enlevé »1 peut-on lire sur X. Certains se demandent même « C'est sûrement un accident, non ? Pourquoi retirer ça exprès »2. D'autres, enfin, supplient Ubisoft : « remettez-la »3. En espérant pour eux qu'ils seront entendus.

Si par un quelconque miracle vous n'avez pas fait la dernière mise à jour d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, alors votre version du jeu comprend toujours les interactions en plein vol. Dans ce cas, vous pouvez admirer vous-mêmes l'animation conçues par Ubisoft en effectuant un saut de la foi en procédant ainsi :

Sur une manette : rester appuyé sur la flèche du haut

: rester appuyé sur la flèche du haut Sur clavier : maintenir la touche “T” appuyée