À peine sorti, Assassin’s Creed Black Flag Resynced offre déjà de multiples contenus gratuits aux joueurs. Voici de quoi il s’agit, et surtout comment les récupérer.

Avec deux millions de jeux écoulés le jour de son lancement, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est à n’en pas douter un beau succès auprès des joueurs. Il faut dire aussi que les aventures d’Edward Kenway ont toujours fait partie des préférées des fans de la franchise, qui ont donc sans surprise de nouveau répondu présent à l’appel de l’océan. Et cela tombe bien, puisqu’entre deux packs vendus à prix d’or par l’éditeur sur les différents stores, Ubisoft propose également aux joueurs un certain nombre de contenus à récupérer gratuitement.

Les récompenses gratuites d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced en juillet 2026

En effet, la plupart ont beau être cloisonnés derrière des bundles vendus au tarif de 9.99€, à l’instar par exemple du « Pack de personnage Feux de l’enfer », du « Pack naval Serpent de mer » ou encore du « Pack de personnage Tempête draconique » ; cela n’empêche Ubisoft de gâter sa communauté avec des bonus à récupérer gratuitement en échange d’un code ou d’une action particulière à réaliser.

À ce jour, il vous est d’ailleurs déjà possible de récupérer trois récompenses pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced :

Récompense n°1 : Voile « Tempête cramoisie » pour le Jackdaw + 1 500 clés Animus Condition d’obtention : Utilisation du code « ACBF-PHGN-SYBJ-RTRF »

Voile « Tempête cramoisie » pour le Jackdaw + 1 500 clés Animus Récompense n°2 : Singe navigateur (compagnon de voyage) Condition d’obtention : Utilisation du code « ASC-BFR-PMK-000 »

Singe navigateur (compagnon de voyage) Récompense n°3 : Voile « Red Bull » pour le Jackdaw Condition d’obtention : Participation à un quiz organisé par Red Bull pour obtenir un code Date limite de validité : 15 septembre 2026

Voile « Red Bull » pour le Jackdaw

Et pour pouvoir en profiter, rien de plus simple, il vous suffit alors de procéder de l’une ou l’autre des façons suivantes :

En passant par le site officiel d’Ubisoft Rendez-vous à cette adresse Connectez-vous à votre compte Ubisoft Connect Entrer le code de votre choix dans le champ prévu à cet effet Cliquez sur « Soumettre mon code »

En passant directement par Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ouvrez le menu du jeu et rendez-vous dans l’Animus Appuyez sur la touche « Option / Menu » pour vous rendre sur le Store Pressez R1 / RT pour ouvrir le champ permettant de réclamer une récompense Entre votre code et validez



Il ne vous reste ensuite plus qu’à (re)lancer le jeu pour profiter de vos multiples récompenses, qui vous attendront bien sagement dans les menus associés.