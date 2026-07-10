À peine disponible depuis le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, Assassin's Creed Black Flag Resynced est victime d'un bug qui peut bloquer la progression de votre partie. Une quête secondaire inachevée peut en effet provoquer un glitch qui annule tout bonnement votre avancée. Un problème connu qui sera bientôt résolu, mais on vous explique comment l'éviter en attendant.

Un bug d'Assassin's Creed Black Flag Resynced peut bloquer votre partie

En amont de la sortie du jeu, les tests sont apparus en ligne et les embargos sont tombés, permettant à tout le monde de enfin donner son ressenti sur cet Assassin's Creed Black Flag Resynced. Stephen Totilo, journaliste pour Gamefile, a détecté un problème majeur durant ses sessions de jeu, un bug avec la mission secondaire de Chasse aux Templiers qui peut tout bonnement se bloquer, en coinçant également la quête principale dans la foulée. Un problème visiblement connu d'Ubisoft, qui travaille déjà dessus. Heureusement, ce bug ne semble pas toucher tous les joueurs. De notre côté, après une session de plusieurs dizaines d'heures sur le remake d'Assassin's Creed Black Flag et en ayant fait une partie de ces missions, aucun glitch n'a été détecté. Toutefois, on ne peut pas toujours compter sur la chance, mieux vaut appliquer de bonnes pratiques.

Stephen Totilo sur Bluesky

Une solution simple pour éviter le bug

En attendant le patch d'Ubisoft pour Assassin's Creed Black Flag Resynced, le mieux est d'éviter de provoquer ce bug. Totilo explique que pour lui, il se serait déclenché après avoir laissé l'une des missions de Chasse aux Templiers pour enchaîner sur la quête principale. Le bug serait donc provoqué en laissant de côté l'une des missions secondaires pour faire autre chose. L'astuce la plus simple est donc de ne tout simplement rien faire d'autre que la mission secondaire lorsque vous la déclenchez.

Si vous lancez l'une des missions secondaires de Chasse aux Templiers, terminez-la sans faire d'autres objectifs de la quête principale ou d'autres missions secondaires par exemple.

Faites une sauvegarde manuelle avant de lancer l'une des missions de Chasse aux Templiers pour vous assurer d'avoir une sauvegarde de secours au cas où.

Heureusement, la mission de Chasse aux Templiers n'est pas nécessaire pour terminer l'histoire principale d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Elle permet toutefois de débloquer une précieuse récompense. Il faudra patienter un peu ou faire très attention si vous voulez mettre la main dessus malgré le bug.

Ubisoft travaille déjà dessus, un patch sera bientôt déployé

Ubisoft a conscience de ce problème d'Assassin's Creed Resynced et travaille activement à sa résolution. Le studio n'a pas encore donné de date précise pour le déploiement d'un nouveau patch correctif pour le moment, mais il ne devrait pas tarder. En attendant, surveillez les réseaux sociaux pour toute annonce concernant la future mise à jour et appliquez nos quelques conseils, ça devrait passer d'ici là.