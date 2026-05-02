Assassin's Creed Black Flag Resynced est bel et bien une réalité et il arrive le 9 juillet 2026 sur Xbox Series, PS5 et PC. Il s'agit d'un remake du célèbre jeu de 2013 qui nous replonge dans les Caraïbes à l'ère de la piraterie. On peut s'attendre à des graphismes entièrement revisités, mais pas que. Une refonte du gameplay est également prévu, ainsi que des nouveautés tirées d'Assassin's Creed Shadows. C'est le cas notamment pour les améliorations du parkour ou encore la gestion de la météo extrêmement pointue avec Atmos. Des surprises seront également de la partie comme nous l'a confirmé un scénariste du jeu. Pour accompagner cette sortie majeure de l'année, Ubisoft a prévu un petit supplément qui devrait ravir les fans et les collectionneurs.

Un artbook disponible en précommande pour Assassin's Creed Black Flag Resynced

Si vous avez déjà l'eau à la bouche en regardant le gameplay de Black Flag Resynced, sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous offrir un artbook du jeu. La sortie du livre est prévue pour le 14 juillet 2026 et est déjà disponible en précommande sur Amazon. En revanche, il est bon de noter qu'il s'agit là de la version anglaise uniquement. Nous n'avons pas encore de date concernant une éventuelle version française.

L'artbook d'Assassin's Creed Black Flag Resynced comprend un peu moins de 200 pages de « concept arts des personnages en haute définition, des textures photoréalistes, des navires en haute résolution et des décors immersifs, le tout sublimé par un éclairage dynamique » si l'on en croit sa description. Chaque illustration ou croquis sera également accompagné de quelques mots de l'artiste qui en est l'auteur. Une manière d'en découvrir plus sur la façon dont le remake a été abordé, les choix artistiques et les nouvelles technologies utilisées pour donner une seconde jeunesse à cet épisode qui a cartonné treize années plus tôt.