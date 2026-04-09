Ce n'est maintenant plus un secret pour personne. Après des années de rumeurs, Ubisoft a finalement officialisé le remake d'Assassin's Creed Black Flag. Cependant, le géant français reste encore sur la réserve. Pour le moment, il s'est contenté de dire que les bruits de couloir n'avaient pas toujours tort, avec un premier concept art en prime. Dès lors, le monde du gaming n'attend plus que la grande révélation en bonne et due forme. Or, un nouveau leak nous donne des indices sur ce qui nous attendrait.

Assassin's Creed Black Flag Remake serait prêt pour la grande annonce

Maintenant qu'Ubisoft ne cache plus complètement le remake à venir d'Assassin's Creed Black Flag, les fans n'attendent plus qu'une chose : qu'il monte une fois pour toutes sur le pont pour présenter comme il se doit ce fameux AC « Resynced ». Justement, nous devrions en entendre parler très prochainement selon les derniers échos officieux.

Un internaute se faisant appeler BlackBate avance sur ResetEra qu'Ubisoft serait finalement décidé à montrer Assassin's Creed Resynced dans très exactement une semaine, soit le jeudi 16 avril 2026. Une rumeur qui colle comme par hasard avec le leak d'un nouveau State of Play à cette date. Le géant français présenterait-il son jeu à la conférence PlayStation qui, d'ailleurs, mettrait les éditeurs tiers à l'honneur ? On peut y croire.

Mais ce n'est pas tout. Le leaker aurait eu vent d'une deuxième surprise pour le remake d'Assassin's Creed Black Flag. Il semblerait, selon ses dires, qu'Ubisoft préparerait également « un événement plus tard ce mois-ci ». Si cela est avéré, il ne serait donc pas étonnant que Resynced ne fasse qu'une brève apparition au potentiel State of Play pour se dévoiler à l'occasion d'une conférence Ubisoft quelques jours plus tard. D'autant plus que l'internaute estime, pour finir, que la sortie du jeu ne tarderait pas après l'officialisation.

© Ubisoft.

Certes, beaucoup attendaient Shadows, l'épisode de la franchise se déroulant enfin au Japon. Toutefois, difficile de résister à l'appel de la nostalgie. Ubisoft en a bien conscience et pourrait avoir trouvé le moyen de relancer sa saga historique. Toujours d'après les rumeurs, Assassin's Creed Black Flag Resynced enrichirait l'aventure originale autant sur le plan scénaristique que le gameplay. Si le résultat est à la hauteur du mythe et des attentes, il y a toutes la chances pour qu'il motive d'autre initiatives du genre chez l'éditeur français. En tout cas, les joueuses et joueurs sont déjà très enthousiastes sur la toile, partageant leur hâte.