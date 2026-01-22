Ubisoft enchaîne les décisions difficiles et les mauvaises nouvelles qui en découlent. Assassin’s Creed Black Flag Remake est sans aucun doute impacté par ces changements et on sait dans quelle mesure.

Ubisoft a secoué l’industrie ce 21 janvier 2026. En début de soirée, l’éditeur français a levé le voile sur ses plans de restructuration suite à la création d’une nouvelle filiale en partenariat avec Tencent, appelée à regrouper les piliers les plus lucratifs de son catalogue. Les effectifs sont désormais réorganisés autour de cinq « Creative Houses », des entités présentées comme plus autonomes, à la fois sur le plan créatif et financier. À la tête du dispositif, Vantage Studios, dans laquelle Tencent a injecté 1,16 milliard de dollars. Elle chapeautera les trois principales vaches à lait d’Ubisoft : Assassin’s Creed, Rainbow Six et Far Cry.

Les autres structures se répartiront selon des spécialisations, des shooters tactiques aux jeux service, en passant par le casual et les expériences narratives. Mais cette réorganisation profonde s’accompagne d’un lourd tribut. Deux studios fermeront leurs portes. Une nouvelle vague de licenciements massifs est attendue pour février 2026. Six projets ont été annulés, dont le remake de Prince of Persia. Autant de décisions qui ne seront pas sans conséquence, y compris pour le très attendu Assassin’s Creed Black Flag Remake.

Assassin's Creed Black Flag Remake repoussé

Depuis plusieurs mois, la rumeur court qu’Ubisoft travaillerait sur un remake d’AC Black Flag. Un projet destiné à remettre au goût du jour l’un des épisodes les plus appréciés de la communauté, en l’alignant davantage sur les standards actuels de la série. Système météorologique revu, refonte visuelle dans la lignée de Shadows, intégration de mécaniques RPG, contenu additionnel et ajustements du gameplay naval, fort du savoir-faire accumulé par Ubisoft Singapore sur Skull & Bones… le chantier se voulait plus ambitieux qu’à l’accoutumée pour un remake du genre. L’existence du projet avait même été entérinée par le PEGI. L'organisme en avait même révélé son nom : Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

D’après les informations de Tom Henderson, le titre était initialement attendu d’ici la fin mars 2026. Ubisoft travaillait également en coulisses à en préparer l’annonce, seulement les plans ont changé. En parallèle de l’annulation de six projets, l’éditeur a confirmé le report de sept jeux actuellement en développement, dont l’un devait sortir avant le 31 mars 2026. Il ne fait presque aucun doute qu’il s’agit d’Assassin’s Creed Black Flag Remake, candidat le plus évident. Ce dernier serait ainsi repoussé à l’exercice fiscal 2027, qui s’étendra du 27 septembre 2026 au 25 septembre 2027.

Edward Kenway dans AC Black Flag ©Ubisoft.

Une sortie en 2026 envisageable ?

Une sortie d’ici la fin de l’année civile reste théoriquement envisageable. Mais il y a désormais peu de chances que le remake d’Assassin’s Creed Black Flag Remake ne lève l’ancre avant 2027. Ubisoft évoque un besoin de temps de développement allongés, nécessaire selon l’éditeur pour revoir ses standards de qualité à la hausse et les appliquer aux projets concernés. Les sources de Tom Henderson avancent que le jeu devait initialement sortir le 19 mars 2026, en version dématérialisée exclusivement. Il affirme même qu'il était en passe de passer gold, c’est-à-dire prêt à être distribué, d’ici la première semaine de février 2026. Reste désormais à faire preuve de patience pour découvrir ce que recouvrent concrètement les « nouveaux standards de qualité » d’Ubisoft. Surtout lorsqu’il s’agit de remettre à flot l’un de ses remakes les plus attendus.

Source : Ubisoft, Tom Henderson