Ubisoft aurait-il à nouveau vendu la mèche ? Des internautes très attentifs sont tombés sur un élément qui a plus que jamais valeur de leak pour le retour d'Assassin's Creed Black Flag. Le remake (ou remaster) semble encore une fois être en projet. Il se pourrait même qu'il se montre très prochainement si les informations de cette fuite sont toutes véridiques. Tenez-vous prêt.

Assassin's Creed Black Flag Remake sur le point de s'annoncer ?

Tel un navire fantôme dont certains conteurs racontent la légende, Assassin's Creed Black Flag Remake a encore valeur de mythe aujourd'hui. Les insiders et autres leakers parlent de lui depuis des années sans qu'Ubisoft ne prenne la parole pour confirmer ou infirmer les informations qui fourmillent sur la toile. En même temps, on ne peut attendre du géant français qu'il n'officialise un projet si cela paraît encore prématuré de le dévoiler au grand jour.

Pour autant, il peut arriver qu'Ubisoft sème bien des indices sur l'arrivée d'un tel projet. Cette fois, cela se passe sur la branche britannique du vendeur Amazon. Une fiche produit on ne peut plus explicite pourrait bien enfoncer le clou sur la réalité du retour d'Assassin's Creed 4 Black Flag, allant ainsi jusqu'à indiquer une potentielle date de sortie.

Cette fiche produit, c'est celle d'un artbook pour un certain « Assassin's Creed Black Flag Remaster ». Publiée par Ubisoft, elle mentionne également Titan Books comme éditeur, soit la maison d'édition à qui on doit les autres ouvrages du genre pour la licence ou encore les Far Cry. Ce pourrait donc bien être le dernier indice que nous attendions pour confirmer la production d'une refonte d'AC 4.

Aussi, notons qu'il est fait mention d'un « Remaster » et non d'un « Remake ». La nouvelle version d'Assassin's Creed Black Flag serait-elle moins ambitieuse que ce que laissaient penser les précédents leaks ? Il faudra attendre l'annonce officielle pour en avoir le cœur net. Or, celle-ci pourrait être plus qu'imminente si on en croit la date de sortie indiquée pour l'artbook, le 24 mars 2026. Pour rappel, celui d' AC Shadows est paru 5 jours après le jeu. Mais n'espérez pas trop une révélation au State of Play de ce jeudi 12 février. En effet, les rumeurs ne vont pas en ce sens.

Capture d'écran en date du 12 février 2026. © Gameblog.