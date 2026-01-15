Il ne se passe plus une semaine sans qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced n’alimente les discussions de la communauté jeu vidéo. Le doute n’est plus permis et on vous explique pourquoi.

Depuis plusieurs mois déjà, la rumeur enfle autour d’un possible retour d’Assassin’s Creed Black Flag, régulièrement cité comme l’un des épisodes les plus appréciés de la série. Fenêtre de sortie, équipe en charge, ampleur des retouches : les grandes lignes de ce remake semblent désormais connues, à une exception près, et non des moindres : sa date d’annonce. Summer Game Fest, State of Play, The Game Awards… chaque grand-messe vidéoludique nourrit l’espoir de revoir le sourire fatigué d’Edward Kenway s’afficher en haute définition, en vain. Pourtant, les indices se multiplient. Entre déclarations sibyllines d’Ubisoft, préparation en interne débusquée par les internautes et indiscrétions venues des organismes de classification (jamais les derniers à éventer les plans des éditeurs), Ubisoft peine à masquer ses intentions. Cette fois, tout doute semble définitivement levé. Le groupe français s’apprêterait bel et bien à officialiser Assassin’s Creed Black Flag Remake très prochainement.

Ca se confirme encore pour Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ubisoft s’active en coulisses depuis le début de l’année. L’éditeur français s’affaire, pas si discrètement que ça, autour du remake d’Assassin’s Creed Black Flag, secret de polichinelle depuis déjà un bon moment. Il faut dire que lorsque même l’organisme de classification PEGI laisse filtrer le nom du projet, Resynced, le doute n’est plus vraiment permis. Hier encore, on apprenait qu’Ubisoft avait procédé, à plusieurs reprises et en l’espace de 24 heures, à la mise à jour de noms de domaine et de sites liés à Prince of Persia The Sands of Time Remake et à Assassin’s Creed Black Flag Remake. Un ballet administratif souvent observé en amont d’une communication d’ampleur, et qui fait écho aux autres découvertes du jour.

Sans raison apparente, la chaîne officielle Ubisoft Music a ainsi mis en ligne les musiques du jeu original. 18 morceaux emblématiques, qui accompagnaient nos pérégrinations sur les mers des Caraïbes, sont désormais accessibles publiquement. D’autres contenus restent pour l’instant dissimulés dans des playlists non répertoriées sur les différents comptes officiels d’Ubisoft. Selon les sources de Tom Henderson (Insider Gaming), la campagne marketing d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced devait initialement débuter en janvier 2026, pour une sortie envisagée dans le courant du mois de mars. L’insider affirme également avoir consulté des éléments marketing mentionnant une sortie de Prince of Persia The Sands of Time Remake fixée au 16 janvier 2026.

À moins d’un shadowdrop spectaculaire, il semble toutefois qu’Ubisoft ait revu son calendrier en interne. L’annonce d’Assassin’s Creed Black Flag Remake pourrait donc arriver plus tard que prévu, mais beaucoup parient désormais sur une révélation plus tonitruante, possiblement à l’occasion d’un Ubisoft Forward. Reste à voir si l’éditeur confirmera enfin ce que tout le monde croit déjà savoir prochainement. Affaire à suivre…

Source : Youtube via Insider Gaming