Ce n’est plus vraiment un secret pour personne. En attendant Assassin’s Creed Hexe, prochain épisode majeur annoncé comme l’un des plus sombres de la série, Ubisoft s’apprête à replonger dans l’immense catalogue de sa licence phare. Avec plus d’une trentaine de jeux à son actif, spin-offs compris, l’éditeur français a l’embarras du choix. Son dévolu se serait pourtant porté sur l’un des opus les plus dépaysants et les plus appréciés de la saga : Assassin’s Creed Black Flag. Depuis plus d’un an, les rumeurs autour d’un remake s’accumulent, alimentées aussi bien par des preuves provenant d’Ubisoft que par des organismes de classification. La question n’est désormais plus de savoir si le projet existe, mais quand il sera officialisé. Si la réponse se fait encore attendre, une certitude se confirme encore : l’annonce est imminente.

L'annonce d'Assassin's Creed Black Flag Remake bientôt ?

On l’attendait au Summer Game Fest, aux Game Awards ou encore au New Game Plus, mais toujours aucun Edward Kenway à l’horizon. L’annonce d’Assassin’s Creed 4 Black Flag Remake ne semblerait pourtant plus être qu’une affaire de semaines, tout au mieux. Les indices continuent de s’accumuler, à commencer par l’organisme de classification PEGI, qui a même laissé filtrer le nom officiel du projet récemment : Resynced. En coulisses, Ubisoft paraît en tout cas s’activer autour de ses prochaines annonces majeures.

L’éditeur a récemment mis à jour à plusieurs reprises, en l’espace de 24 heures, des noms de domaine et des sites associés au remake de Prince of Persia The Sands of Time et à Assassin’s Creed Black Flag Remake. Une démarche administrative généralement observée à l’approche d’une communication officielle de grande envergure, menant par exemple à l’ouverture des précommandes. Reste désormais à savoir quand Ubisoft décidera de lever le voile sur le fruit de son travail.

Un Ubisoft Forward prochainement ?

Pour mémoire, selon les sources jugées les plus crédibles, ce remake adopterait l’approche RPG des productions récentes, en reprenant notamment leur système de loot, leur gestion de la météo, leurs graphismes, ainsi que le système météorologique amélioré introduit dans Assassin’s Creed Shadows. À cela s’ajouteraient plusieurs ajustements de gameplay, diverses options de confort et, surtout, environ quatre heures de contenu inédit, vraisemblablement issues de séquences coupées du jeu original. Sont également évoqués une carte d’une taille équivalente à celle de l’épisode original, mais plus détaillée, un volume d’activités revu à la hausse, ainsi que des menus repensés pour en faciliter la navigation.

Selon les informations de Tom Henderson (Insider Gaming), Ubisoft envisagerait une sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Remake d’ici la fin mars 2026. Entre les communications attendues autour de The Division, qui célébrera ses dix ans en mars, Prince of Persia et Black Flag, l’hypothèse d’un Ubisoft Forward gagne en crédibilité. En attendant une confirmation officielle, le conditionnel reste donc de mise.

Aperçu des mouvements sur le nom de domaine ©TheRealZephryss

Source : TheRealZephryss