Ubisoft a décidément bien du mal à garder ses secrets. Quand le PlayStation Store, la boutique Xbox, les organismes de classification, ou même le site officiel de l’éditeur ne vendent pas la mèche, les leakers et autres insiders s’en chargent à leur place. Assassin’s Creed Black Flag Resynced n’a donc surpris absolument personne lorsque l’entreprise française a fini par confirmer son existence, sombrement avec une simple image et un nom. Le secret de polichinelle n’en est plus un, et tous les regards étaient braqués sur aujourd’hui, le 16 avril 2026. Sauf que, visiblement, les joueurs vont pouvoir refermer un œil.

La révélation d'Assassin's Creed Black Flag Remake attendra

Des insiders réputés fiables s’étaient accordés à dire que le remake d’un des épisodes les plus appréciés de la saga Assassin’s Creed allait faire une apparition remarquée ce 16 avril 2026, après que les médias aient pu le voir en amont. Une date qui coïncidait également avec les rumeurs autour d’un State of Play, qui devait également avoir lieu aujourd’hui. Sauf qu’il ne faudrait visiblement attendre aucun des deux. Le fondateur d’Insider Gaming a en effet légèrement rétropédalé, affirmant que, finalement, la présentation d'Assassin's Creed Black Flag Remake de ce jeudi serait consacrée à la presse et aux influenceurs. « C’est l'événement pour les médias. Je ne suis pas encore sûr de s’ils vont l’annoncer à cette même date ou non », a tweeté l’insider dans la soirée du 15 avril.

Petite déconvenue, donc, pour les fans qui espéraient découvrir un premier aperçu de cette refonte d’Assassin’s Creed Black Flag donc. Cela ne devrait cependant être qu’une question de temps. Si les médias ont réellement une présentation dédiée au jeu, une révélation officielle dans les jours à venir semble quasiment acquise. Il faudra donc falloir ravaler son impatience encore un peu. Côté rumeurs, rappelons que le remake intégrerait certaines des améliorations techniques d’AC Shadows, notamment son système de météo dynamique, ainsi que les éléments RPG devenus indissociables des épisodes modernes. L’équivalent indonésien du PEGI a également malencontreusement révélé que de nouveaux personnages et pans d’histoire inédits sont également attendus. Rendez-vous bientôt pour le découvrir, mais pas aujourd'hui.

Artwork officiel d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. © Ubisoft.

Source : Tom Henderson