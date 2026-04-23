C’est le grand jour pour tous les fans d’Assassin’s Creed. Après des mois de rumeurs en tout genre, l’heure est aujourd’hui venue pour Ubisoft de lever le voile sur Assassin’s Creed Black Flag Remake, baptisé « Resynced », au travers d’une grosse présentation d’une demi-heure qui ne manque pas d’informations croustillantes sur ce nouvel opus très attendu. Et d’entrée de jeu, les bases sont posées : « C’est la même histoire, […] mais avec un tout nouveau niveau d’immersion et de réalisme pour vous proposer la plus palpitante des aventures de pirate », nous dit-on.

Black Flag Remake promet d’être plus beau que jamais

Ces mots, ce sont ceux de Matt Ryan, l’interprète d’Edward Kenway, qui ne manque pas de se réjouir de revenir dans la peau du héros du jeu après une décennie. « C’est un de ces personnages qui ne nous quittent jamais » assure-t-il, avant de se livrer personnellement à la présentation détaillée de ce que nous réserve Assassin’s Creed Black Flag Remake. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manquera pas de nouveautés à découvrir. À commencer, bien sûr, par une refonte graphique totale, réalisée à partir de la dernière version du moteur Anvil d’Ubisoft.

© Ubisoft

Densité des environnements, distance d’affichage, qualité des textures, modèles de personnages, expressions faciales, tout a entièrement été retravaillé par le studio, qui compte bien nous offrir la meilleure version possible des aventures d’Edward. « Le monde des Caraïbes atteint un nouveau niveau d’immersion et de réalisme, avec des textures haute résolution, un éclairage amélioré, des environnements richement détaillés et un nouveau système de météo dynamique » inspiré d’Assassin’s Creed Shadows, apprend-on notamment.

Une version améliorée, mais surtout enrichie

« Chaque ville offre son atmosphère unique, ses opportunités et ses conflits » poursuit Ubisoft, en expliquant que Black Flag Remake offrira « un accès fluide aux villes et aux lieux » pour un monde plus vivant, aux côtés de quelques éléments revisités. À l’instar de l’exploration sous-marine, par exemple, qui sera ici « plus étendue » et « plus dangereuse que jamais ». Mais cela n’est rien à côté du système de combat, qui a quant à lui été « entièrement repensé pour offrir plus d’action » aux joueurs, et surtout davantage de spectacle.

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Doubles épées, pistolets, lames secrètes, l’arsenal de Black Flag Remake permettra à tout un chacun de trouver chaussure à son pied, en sachant qu’Ubisoft promet également des attaques et des combos plus rapides et plus fluides qu’à l’époque. Pour ce faire, les créateurs d’Assassin’s Creed ont notamment mis en place un système de parade parfaite, accompagné de la possibilité de tirer parti du décor pour nourrir l’action. « Mais combattez sans réfléchir, et vous en subirez les conséquences » nous avertissent toutefois les développeurs.

Comme dans le jeu original, maîtriser son environnement restera ainsi fondamental, ce qui explique pourquoi Ubisoft a souhaité améliorer les compétences en parkour d’Edward afin de rendre Black Flag Remake plus fluide et réactif. De même que pour le système de furtivité, qui offrira de nouveaux outils aux joueurs pour parfaire leur infiltration, avec notamment la possibilité de s’accroupir. « Les missions de filature et d’écoute ont également été retravaillées » précise d’ailleurs Ubisoft, qui explique que se faire repérer n’entraînera plus d’échec comme à l’époque. « Maintenant, l’action continue […] et vous devez vous adapter ».

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De nouvelles quêtes à découvrir

Bien sûr, que serait un jeu comme Black Flag Remake sans la navigation, qui est au cœur même de l’expérience ? Toujours à bord du Jackdaw, les joueurs pourront librement explorer les Caraïbes, défier les intempéries, et se livrer à des batailles navales plus épiques que jamais grâce à une puissance de feu accrue. Ubisoft promet également des activités « plus ardues et dangereuses », auxquelles pourront se joindre trois nouveaux officiers, qui auront tous droit à leur quête narrative dédiée et à leurs capacités uniques pour l’occasion.

Car oui, même si Black Flag Remake racontera la même histoire qu’en 2013, cela n’a pas empêché ses créateurs d’en profiter pour ajouter de nouvelles quêtes et arcs narratifs pour certains personnages, dont Barbe-Noir et Stede. De quoi faire de cette nouvelle version « l’aventure de pirate ultime » pour tous les fans d’Assassin’s Creed, qui pourront alors profiter « d’une expérience fidèle et enrichie » ; mais aussi pour les nouveaux venus, qui vont pouvoir partir à la découverte de l’un des opus les plus emblématiques de la franchise.

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Un remake fidèle à l’esprit du jeu original

« Assassin’s Creed Black Flag Resynced compte beaucoup pour nous… et pour vous. C’est pourquoi nous avons pris le temps de le reconstruire avec soin » affirme Richard Knight, directeur du remake, à ce sujet. « Le jeu reste une aventure solo centrée sur les personnages. Ce n’est pas un RPG » insiste-t-il d’ailleurs pour mieux rassurer les fans, qui ont largement contribué à faire de Black Flag Remake ce qu’il est aujourd’hui. Car tout au long de son développement, des sessions tests ont été organisées à cet effet pour garantir le meilleur résultat possible.

Ubisoft Singapour a également pu compter sur le soutien de certains membres de l’équipe originale, qui sont restés présents pour s’assurer que ce remake demeure aussi fidèle que possible à la vision initiale. « Nous n’avons jamais vu Black Flag Remake comme une réinvention » explique Paul Fu, directeur créatif du remake. « Notre objectif est de poursuivre la vision de Jean [Guesdon] », directeur créatif original, « en respectant ses piliers d’origine ». « Mais on sait tous qu’un remake implique du contenu additionnel », concède-t-il tout de même.

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C’est pourquoi ils ont ajouté « de nouveaux chapitres et de nouvelles missions, dont une scène inédite avec la femme d’Edward, Caroline », en plus de retravailler la façon dont le jeu abordera l’époque moderne. « Pour Black Flag Remake, nous avons abordé le sujet en nous focalisant sur l’histoire d’Edward, tout en connectant ses souvenirs à l’Animus. Les failles du présent présenteront de nouveaux moments centrés sur les conflits intérieurs d’Edward » explique alors Fu à ce sujet. Et pour sublimer tout cela ? De nouveaux thèmes signés Woodkid !

Quand sortira Assassin’s Creed Black Flag Remake ?

En revanche, contrairement au jeu original, Black Flag Remake ne proposera ni mode multijoueur, ni DLC afin de rester une œuvre complète à part entière dès sa sortie. Une sortie qui, justement, est alors annoncée pour le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, soit dans moins de trois mois. « Ce jeu compte énormément pour moi […], et on espère vraiment que vous prendrez plaisir à y jouer » conclut finalement Fu, avant que nous soit annoncée l’édition collector de ce nouveau Assassin’s Creed. De quoi conclure cette belle présentation en beauté.

Source : Ubisoft