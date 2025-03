Même s'il n'a pas fait l'objet d'une annonce officielle de la part d'Ubisoft, Assassin's Creed Black Flag devrait prochainement revenir sous la forme d'un Remake. L'un des opus les plus populaires de la licence, sorti en 2013, aurait droit au passage à d'importants changements, tant dans la forme que dans le fond (marin). Alors que le Summer Game Fest 2025 approche, le retour prochain d'Edward Kenway se confirme encore par un biais assez curieux.

Assassin's Creed Black Flag Remake bientôt prêt à lever les voiles ?

Une dizaine de jours après la sortie a priori réussie de Shadows, la franchise phare d'Ubisoft devrait bientôt avoir droit à un « nouveau » jeu, sous la forme du Remake d'Assassin's Creed Black Flag. C'est en cas ce que l'on peut retirer de leaks et rumeurs à son sujet depuis quelques mois. Il serait notamment question de propulser ce populaire épisode sur la dernière version d'Anvil, le moteur maison d'Ubisoft. Il serait également question d'un gameplay revu en profondeur, avec des combats améliorés et une révision des écosystèmes du jeu.

En attendant une annonce officielle, la page PSN du jeu a récemment connu un curieux changement. On peut en effet voir l'ajout d'un tag « Annoncé » à Assassin's Creed Black Flag, comme pour indiquer que le jeu a été fraîchement révélé. Même s'il pourrait s'agit d'un simple bug du PSN (ce ne serait hélas pas le premier), cela pourrait également indiquer que du mouvement se prépare sur le navire Ubisoft.

Alors que début juin approche, les voiles du Summer Game Fest 2025 commencent peu à peu à se dessiner. On sait déjà que le géant français y tiendra sa traditionnelle conférence Ubisoft Forward. Il se pourrait donc que nous ayons enfin droit à une annonce officielle à propos du Remake d'Assassin's Creed Black Flag, avec potentiellement une date de sortie en prime. Pour rester sur le thème des Remakes, on espère également avoir des nouvelles de celui de Prince of Persia: Les Sables du Temps, entre autres projets en cours au sein d'un Ubisoft en proie à de récentes et radicales transformations. Rendez-vous dans deux petits mois pour en avoir le cœur net.

Source : Reddit