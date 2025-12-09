Le remake d’Assassin’s Creed Black Flag a encore leak juste avant son annonce officielle. Cette fois, il n’y a plus aucun doute quant à son existence et sa révélation dans un futur proche.

La malédiction d’Ubisoft continue. Entre l’éditeur français et les secrets, c’est un jeu du chat et de la souris qui ne finit jamais. Il est rare que le géant réussisse à surprendre véritablement ses joueurs lors de ses annonces. En général, un insider, un leak d’une boutique officielle, d’un organisme de classification ou même de la part d’Ubisoft lui-même finit toujours par gâcher l’effet de surprise. L’existence du remake de Assassin’s Creed Black Flag n’est alors plus qu’un secret de polichinelle, tant toutes les dernières fuites se confirment.

Le remake Assassin's Creed Black Flag se confirme avant son annonce

Comme souvent, c’est du côté des organismes de classification que l’on trouve les premières confirmations tangibles. Le PEGI a récemment inscrit Assassin’s Creed Black Flag Resynced sur son site officiel, un nom qui circule déjà depuis un certain temps pour désigner le remake de l’un des épisodes les plus populaires de la saga. Une démarche administrative qui survient généralement juste avant des annonces majeures et qui confirme tout ce que les rumeurs laissaient entrevoir jusque-là. Et avec les Game Awards 2025 à l’horizon, il semble de plus en plus certain que ce remake soit officiellement dévoilé lors de la cérémonie.

Image du site PEGI ©PEGI

D’après les informations issues des sources les plus crédibles, ce remake d’Assassin’s Creed Black Flag adopterait une approche plus orientée RPG, à l'instar des récentes productions de la série comme AC Shadows. On évoque ainsi l’introduction d’un système de loot pour les armes et les tenues, ainsi que la suppression des segments se déroulant dans le présent. Le jeu proposerait également environ 4 heures de contenu inédit, probablement constitué de séquences coupées du jeu original. En termes de refonte graphique et technique, on s’attend à des améliorations similaires à celles observées dans Assassin’s Creed Shadows, avec notamment une mise à jour du système météorologique.

Les menus auraient également été repensés pour être davantage dans l’air du temps, tandis que la carte, bien que de taille équivalente à l’originale, serait désormais plus détaillée, avec davantage d’activités à découvrir. Selon les informations de Tom Henderson, Ubisoft prévoirait de lancer cet Assassin’s Creed Black Flag Remake d'ici la fin mars 2026 au plus tard. Rendez-vous donc le 11 décembre 2025 pour la grande annonce officielle du jeu, qui ne fait à ce stade plus aucun doute.

Source : PEGI