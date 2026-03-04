Nous y sommes enfin ! Après des mois de rumeurs, Ubisoft a officiellement confirmé l’existence d’Assassin’s Creed Black Flag Remake, avec une première image à la clé.

Décidément, les choses s’activent beaucoup du côté d’Assassin’s Creed ces derniers temps. En effet, alors que les bruits de couloir et les spéculations s’accumulent autour des prochains jeux de la franchise, Ubisoft a décidé de changer l’équipe en charge de cette dernière, qui a donc accueilli un nouveau trio de choc à sa tête la semaine dernière. Et à peine sont-ils arrivés que l’heure est déjà venue pour eux de faire le point sur l’avenir de la série, en confirmant notamment une rumeur de longue date : oui, Assassin’s Creed Black Flag Remake est une réalité.

Ubisoft officialise enfin Assassin’s Creed Black Flag Remake

Cela fait de nombreux mois maintenant que les rumeurs faisant état de l’existence de ce projet se multiplient, sans aucun mot officiel de la part d’Ubisoft derrière. Toutefois, le studio l’a récemment reconfirmé : de nombreux jeux Assassin’s Creed sont actuellement en cours de développement, parmi lesquels notamment des épisodes comme Hexe, Invictus ou encore Jade. Et c’est dans un article tout juste publié sur le site officiel de l’éditeur que Jean Guesdon, nouveau directeur de contenu de la franchise, est alors revenu plus en détails sur chacun d’eux.

Mais il ne s’est pas contenté de si peu. En effet, pour justifier l’attente derrière chacun de ces projets, annoncés il y a de cela plusieurs années maintenant, ce dernier a expliqué qu’il était important pour Ubisoft « d’accorder à chaque projet le temps qu’il mérite et de le proposer [aux] joueurs quand il est véritablement prêt ». Une phrase loin d’être anodine, puisqu’elle semble alors faire directement écho aux dernières rumeurs concernant Assassin’s Creed Black Flag Remake, dont la sortie aurait été reportée à la dernière minute par Ubisoft en interne.

À Guesdon alors de poursuivre : « La spéculation autour d'Assassin's Creed ne date pas d'hier, mais il est important de le rappeler : « Rien n'est vrai. Tout est permis. » Eh bien... sauf que dans ce cas, certaines rumeurs ont le vent en poupe, pour une bonne raison. Continuez à scruter l'horizon ». Et pour accompagner ce mystérieux message on ne peut plus limpide, une image d’Assassin’s Creed Black Flag Remake. Oui. C’est donc maintenant officiel : le retour de cet opus, rebaptisé Black Flag Resynced pour l’occasion, est confirmé.

© Ubisoft

Plus d’informations prochainement

Malheureusement, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, Ubisoft ayant préféré se focaliser sur l’annonce de nouvelles informations imminentes pour la série Netflix ; ou encore sur le lancement d’un nouveau patch gratuit pour Assassin’s Creed Unity. Néanmoins, si l’on se fie à ce que semble sous-entendre Guesdon, les nouvelles concernant Assassin’s Creed Black Flag Remake ne sont maintenant plus très loin « [à] l’horizon », ce qui est déjà une belle avancée en soi. Voilà qui fera plaisir aux fans de la franchise.

Source : Ubisoft