Ubisoft et le secret, ça n’a jamais vraiment fait bon ménage. À plusieurs reprises, les projets de l’éditeur français se sont retrouvés sur la Toile bien avant leur annonce officielle. Parfois, il s'agit de fuites ou de boulettes internes, parfois d’erreurs de listing sur des boutiques officielles comme le PlayStation Store, mais bien souvent, ce sont les insiders qui viennent gâcher l'effet de surprise. Parmi eux, deux sont particulièrement bien renseignés sur les projets du géant, à l’instar de Tom Henderson, qui avait été l'un des premiers à évoquer l’arrivée imminente d’un Assassin’s Creed Black Flag Remake. Aujourd'hui, c’est au tour de son confrère de venir ajouter son grain de sel.

Nouveaux détails pour Assassin's Creed Black Flag Remake

xj0nathan, un pseudo bien connu de ceux qui suivent de près l’actualité autour d’Ubisoft et de sa licence phare, Assassin’s Creed. Cet insider français est généralement bien renseigné sur les projets à venir de l’éditeur, notamment grâce à ses sources présentes lors des playtests fermés, réservés à quelques privilégiés. Pour remettre les choses dans leur contexte, c’est lui qui avait révélé de nombreux détails sur le gameplay de Assassin’s Creed Shadows avant sa sortie, ainsi que sur d’autres épisodes de la licence. Autant dire qu’on peut lui accorder une certaine crédibilité, même si, comme toujours, la prudence est de mise. Selon ses informations, le fameux Assassin’s Creed Black Flag apportera plusieurs changements bienvenus pour se caler sur les standards des productions de 2026, et d’autres plus décriés, ce sera selon les écoles.

Autant commencer par l’évidence, qui risque de décevoir les puristes : ce remake s’inscrit dans la continuité des derniers volets de la franchise, avec une approche plus orientée RPG. Cela inclut un système de loot pour les armes et les tenues. Ubisoft aurait toutefois atténué ces éléments suite aux retours des joueurs, mais ils seraient bien présents sous une forme ou une autre. Comme dans les épisodes récents, les segments du présent seraient abandonnés, mais ce remake en tirerait tout de même profit. Assassin’s Creed Black Flag Remake embarquerait ainsi environ 4 heures de contenu inédit, probablement récupéré du jeu original et réintégré pour l’occasion. Est-ce qu’il s’agira du passé d’Edward avant sa rencontre avec la piraterie ? Ou encore de la scène où Mary Read et Anne Bonny affrontent seules des chasseurs de pirates ? Seul le temps nous le dira.

© Ubisoft Montreal / Ubisoft Entertainment

Des changements de gameplay ?

L'expérience globale bénéficierait sans surprise d’une cure de jouvence graphique et technique. Les écrans de chargement seraient désormais une relique du passé et les menus entièrement repensés, probablement pour correspondre à l’esthétique des épisodes actuels. Quant à la carte d'Assassin's Creed Black Flag Remake, elle ne serait ni plus grande, ni plus petite, mais nettement plus détaillée, avec davantage d'activités, de trésors et probablement de quêtes annexes. Ce remake incorporerait aussi l'une des meilleures technologies de Assassin’s Creed Shadows : un système de météo dynamique avec des effets qui impactent directement le gameplay. On suppose que cela s’appliquera principalement en mer, lors de tempêtes ou dans des conditions de navigation difficiles.

Ubisoft ne semble donc pas vouloir proposer une refonte majeure du gameplay, qui a très bien vieilli, préférant se concentrer sur les graphismes, qui devraient être proches de ceux de Assassin’s Creed Shadows. Rappelons-le, ces informations restent à prendre avec des pincettes tant qu'une annonce officielle n'aura pas eu lieu. Cette dernière pourrait intervenir lors des Game Awards 2025, qui se tiendront dans la nuit du 11 décembre prochain. Selon les dernières informations de Tom Henderson, le jeu serait en tout cas prévu pour la semaine du 23 mars 2026.

Source : xj0nathan