Les choses bougent du côté d’Assassin’s Creed. En effet, depuis la sortie d’Assassin’s Creed Shadows en mars dernier, Ubisoft multiplie les annonces autour de la franchise, qui s’apprête par exemple à revenir sous le feu des projecteurs au travers d’Assassin’s Creed Mirage et de son DLC gratuit. Mais les choses ne vont pas s’arrêter là puisque comme nous le savons, de nombreux autres projets sont également en approche. Et dans le lot se trouve alors l’un des secrets les moins bien gardés de l’éditeur : le remake d’Assassin’s Creed Black Flag.

Le remake d’Assassin’s Creed Black Flag semble encore se confirmer

Devenu un véritable secret de polichinelle avec le temps, le retour de cet épisode très apprécié des fans est en effet au cœur de nombreuses discussions depuis des mois, alors même qu’il n’a toujours pas été officialisé par Ubisoft. Il faut dire aussi que ce ne sont pas les sources qui manquent à son sujet. Car quand ce ne sont pas les insiders qui nous en parlent, ce sont tout simplement des personnes directement affiliées au projet, tel que l’acteur qui incarne le héros d’Assassin’s Creed Black Flag… ou encore des développeurs ayant travaillé dessus.

Cela semble par exemple être le cas d’un certain Christian Peden, développeur chez Ubisoft Montréal, qui affirme sur LinkedIn œuvrer sur le projet depuis février 2024 en tant que storyboard artist. Bien sûr, ce dernier se garde alors naturellement d’afficher le nom d’Assassin’s Creed Black Flag directement, préférant à la place utiliser le nom de code du projet : AC Codename Obsidian, qui avait lui aussi leaké . Mais avec toutes les fuites survenues au cours des derniers mois, cela ne trompe personne, et tend une fois de plus à confirmer l’existence du projet.

Cela étant, gardons tout de même un peu de recul vis-à-vis de cette découverte. Car en l’état, on ne peut pas dire non plus que le profil LinkedIn du développeur inspire grandement confiance, ce qui ne constitue en rien une quelconque officialisation. Et même si l’existence du remake d’Assassin’s Creed Black Flag semble aujourd’hui plus qu’avérée, il reste quand même plus prudent d’attendre qu’Ubisoft prenne la parole à ce sujet avant de crier victoire. Reste juste à savoir quand cela se produira, ce qui est définitivement la grande inconnue depuis des mois.

