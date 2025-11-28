Voilà maintenant bien longtemps qu’il est devenu de notoriété publique qu’Ubisoft et les secrets, ce n’est pas vraiment cela. Pour preuve, alors que le remake d’Assassin’s Creed Black Flag n’a toujours pas été officialisé par l’éditeur, cela fait de nombreux mois que les informations à son sujet se multiplient, qu’elles proviennent de sources officielles ou non. Et Ubisoft nous le prouve d’ailleurs encore une fois via la dernière mise à jour d’Assassin’s Creed Shadows, dans laquelle une référence directe à Black Flag Remake semble avoir été trouvée.

Les leaks continuent pour Assassin’s Creed Black Flag Remake

En effet, alors que le dernier opus vient tout juste d’accueillir une nouvelle salve de contenus inédits, un dataminer a décidé de s’aventurer dans les fichiers du jeu afin de voir ce qui pouvait bien s’y cacher. Après tout, on commence à en avoir l’habitude, c'est parfois l’occasion d’en apprendre davantage sur les plans futurs d’un studio. Et cela se vérifie encore une fois avec Assassin’s Creed Shadows, puisque le dataminer en question, thequaliti, a révélé sur Reddit avoir trouvé une mention directe à Black Flag Remake dans la table de localisation du jeu.

« Assassin’s Creed Black Flag Resynced est une œuvre de fiction historique créée par une équipe diversifiée » peut-on notamment lire. « Bien qu’inspirée par des événements, des personnages et des lieux historiques, cela reste une œuvre de fiction dans laquelle des libertés créatives ont été prises afin de l’adapter au format interactif d’un jeu vidéo ». Un texte plutôt classique pour un Assassin’s Creed donc, puisqu’il s’agit tout simplement du type d’avertissement que l’on peut retrouver au lancement de certains jeux basés sur des faits réels.

Cette découverte est néanmoins intéressante à plusieurs égards. Tout d’abord parce qu’elle semble révéler le nom officiel du remake, à savoir Black Flag Resynced. Mais aussi parce qu’elle semble confirmer que son annonce est désormais imminente. Après tout, si le code d’Assassin’s Creed Shadows y fait aujourd’hui mention, c’est probablement parce que le jeu est voué à rejoindre l’Animus Hub dans un futur proche. Ou au moins à faire l’objet d’une publicité affichée soit dans ce dernier, soit dans le menu du jeu.

Une annonce désormais imminente ?

Et même si cela reste, pour l’instant, à prendre avec les pincettes habituelles, il y a donc fort à parier qu’Ubisoft n’en a pas encore fini avec les annonces liées à Assassin’s Creed cette année. Cela corroborerait d’ailleurs les informations partagées par Insider Gaming, qui indique de son côté que le projet devrait normalement sortir d’ici la fin de l’année fiscale en cours, soit avant le 31 mars 2026. Et avec les Game Awards qui arrivent le 11 décembre prochain, cela pourrait être l’opportunité idéale pour Ubisoft d'enfin lever le voile sur ce secret de polichinelle.

Source : Reddit