Et ça recommence ! Assassin's Creed 4 Black Flag Remake est encore victime de leaks avant même son annonce officielle et c'est cette fois grâce à Ubisoft et Steam.

C’est sans doute l’un des secrets les moins bien gardés. Ubisoft voit les choses en grand pour l’avenir de sa licence phare. Selon les sources de Tom Henderson, ce n’est pas moins d'une dizaine de jeux qui sont en développement. Certains sont déjà connus, comme le jeu mobile AC Jade qui se déroulera en Chine ou encore AC Hexe, le prochain épisode principal qui devrait se dérouler lors de la chasse aux sorcières du XVIe siècle. Parmi les projets secrets, la firme française envisagerait de remettre au goût du jour trois anciens jeux et l’un d’eux a déjà fait parler de lui à de nombreuses reprises : Assassin’s Creed Black Flag Remake. Si toutes les sources sérieuses qui ont révélé son existence ou les indices laissés çà et là par Ubisoft n’avaient pas réussi à vous convaincre de son existence, voilà que c’est au tour de Steam de vendre la mèche.

Quelques nouveautés d'Assassin's Creed Black Flag Remake dévoilées

C’est l’un des épisodes préférés des fans historiques de la licence et il devrait bien revenir prochainement. Les rumeurs autour d’AC Black Flag sont nombreuses et pour cause. Kotaku a dévoilé l’existence du remake, quand Tom Henderson, toujours bien renseigné lorsqu’il s’agit d’Ubisoft, y est allé de ses révélations ces derniers mois. Si Assassin’s Creed Black Flag Remake pourrait arriver un peu plus tard que prévu suite à une modification du planning en interne, les choses semblent s’activer. Plusieurs joueurs aux yeux de lynx ont en effet remarqué que l’éditeur français avait opéré quelques changements sur la fiche du jeu Steam. Si ces informations ne sont pas visibles à l'œil nu, il suffit de faire un tour sur SteamDB ou un autre site qui permet de fouiller dans les entrailles de la plateforme, pour découvrir un aperçu de certaines nouvelles fonctionnalités propres à cet Assassin’s Creed Black Flag Remake.

Au-delà d’une refonte graphique intégrale, ce remake devrait ajouter de nouvelles options de confort et on en connaît certaines. Quelques fonctionnalités indispensables aujourd’hui devraient donc être ajoutées pour l’occasion, comme la possibilité de contrôler le volume des différents éléments du jeu, l’audio stéréo comme surround, du gameplay à la souris, de la difficulté ajustable. Mais l’option la plus bénéfique de la liste sera la possibilité de sauvegarder à n’importe quel moment. Cela va sans dire que ce n’est là qu’un échantillon des nouveautés de cet Assassin’s Creed Black Flag Remake.

Liste des nouveautés ajoutées en secret sur la page Steam d'Assassin's Creed Black Flag

Cette découverte soulève cependant une inquiétude : celle de la préservation. Ubisoft ayant mis directement à jour la fiche du jeu original, cela semble indiquer que l’épisode d’origine fera partie des nombreux titres retirés de la vente au profit de remasters et de remakes. Il faudra patienter jusqu’à une annonce officielle d’Assassin’s Creed Black Flag Remake pour en avoir le cœur net. Peut-être que le jeu pourrait amarrer à l’Opening Night Live de la gamescom prévu le mois prochain ?

Source : Steam via The Hidden One