Bien que pas directement de la part d'un Ubisoft quelque peu dans la tourmente récemment, Assassin's Creed Black Flag Remake a refait parler de lui via divers autres canaux. D'un côté, des bruits de couloir indiquent qu'il pourrait faire l'objet d'un report en interne d'au moins un an suite à l'annulation aussi soudaine qu'inattendue de Prince of Persia Les Sables du Temps Remake. De l'autre, certains évoquent qu'il pourrait faire l'objet d'une annonce bientôt, notamment en raison du leak d'une figurine collector de son personnage principal. En lieu et place, le géant français a fait part d'une réaction officielle sur les réseaux sociaux.

Référence et réaction aux leaks d'Assassin's Creed Black Flag Remake

En l'état actuel des choses, on ne dispose que de très peu d'informations concrètes concernant le remake de Black Flag, bien qu'un leak du site PEGI suggère que son titre officiel serait Assassin's Creed : Black Flag Resynced. Un autre leak, plus étrange remonte à l'été dernier, lorsque le fabricant de figurines PureArts, ignorant apparemment que le jeu n'avait pas encore été annoncé, a évoqué lors d'une diffusion en direct une figurine de Kenway à venir. Or, le dernier leak en date autour de Black Flag était justement une figurine de son personnage principal, par l'entremise d'une personne sur Vinted.

Face à l'avalanche de rumeurs concernant le remake d'Assassin's Creed Black Flag, même Ubisoft semble las de garder le secret et a réagi à la dernière en date avec un même iconique de Grand Theft Auto : San Andreas. Tandis que le leak de la figurine d'Edward Kenway a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, le compte X.com officiel d'Assassin's Creed a notamment répondu avec une capture d'écran de la célèbre réplique de CJ, « Ah merde, c'est reparti pour un tour ! », tirée de l'introduction de GTA : San Andreas.

Outre ce leak relatif à une figurine du jeu, d'autres rumeurs laissaient entendre qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced devait sortir très prochainement. Il semblerait toutefois qu'il fasse partie des nombreux reports survenus suite à la « refonte majeure » ​​d'Ubisoft. Espérons que nous pourrons bientôt en apprendre davantage à son sujet, voire à y jouer bientôt, via une annonce officielle prenant une forme plus concrète qu'un même en référence à San Andreas.

Source : Assassin's Creed sur X.com