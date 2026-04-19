Mais quand aura lieu la grande présentation d’Assassin’s Creed Black Flag Remake ? Voilà la question que tous les fans de la franchise se posent depuis quelques jours. En effet, alors qu’Ubisoft a enfin confirmé l’existence du jeu le mois dernier, on reste aujourd’hui encore dans l’attente d’en savoir plus à son sujet. Car des rumeurs avaient beau prétendre qu’une présentation était prévue pour le 16 avril dernier, c’est finalement bredouilles que nous sommes repartis… même si de nouveaux détails ont tout de même trouvé le chemin d’internet.

Assassin’s Creed Black Flag Remake ne serait pas un RPG

À en croire les informations partagées par Insider Gaming, Assassin’s Creed Black Flag Remake aurait en effet été dévoilé auprès de certains médias et créateurs de contenus, qui auraient eu accès à « une présentation d’environ 30 minutes » le 16 avril dernier. L’occasion de découvrir, alors, la date de sortie du jeu, apparemment fixée pour le 9 juillet 2026, mais également de nombreuses informations sur cette version « complètement retravaillée » du hit d’Ubisoft, « avec une multitude de nouveaux contenus et de mises à jour ».

Et bien que Tom Henderson se soit refusé à donner plus de détails à ce sujet, il a tout de même révélé un point qui rassurera sans doute de nombreux joueurs : le remake de Black Flag ne devrait pas être un RPG. « Il s’agit toujours d’une aventure solo axée sur les personnages. Ce n’est pas un RPG » aurait déclaré Ubisoft au cours de la présentation. De quoi garantir un véritable retour aux sources aux fans de la série, donc, qui craignaient que le studio ne s’inspire des derniers opus comme Assassin’s Creed Shadows.

© Ubisoft

Les fans se réjouissent, mais prudence

« Mon dieu, ne me donne pas de faux espoirs… » s’exclame alors un internaute en réponse aux révélations du journaliste. « S’ils ont réussi à se débarrasser de cette daube de RPG, je l’achète dès le premier jour ». Un enthousiasme partagé par de nombreux autres joueurs, même si, naturellement, la prudence reste de mise. Car rappelons qu’à ce stade, rien de tout cela n’est officiel. Il va donc falloir attendre qu’Ubisoft prenne officiellement la parole au sujet d’Assassin’s Creed Black Flag Remake avant de se réjouir, ce qui ne devrait visiblement plus trop tarder.

Source : Insider Gaming