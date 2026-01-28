Assassin's Creed Black Flag Remake est censé arriver prochainement quand bien même le jeu n'a toujours pas été officialisé. Depuis le temps que tout le monde en parle, c'est davantage un secret de polichinelle qu'une véritable surprise. Plusieurs sources très fiables ont à maintes reprises martelé que le jeu était en très bonne voie, même si récemment, sa sortie aurait été repoussée en interne, certainement suite à l'éclatement d'Ubisoft en plusieurs pôles. Aujourd'hui, le jeu refait parler de lui de manière assez surprenante puisque l'on aurait carrément un aperçu de ce à quoi ressemblerait le héros du jeu dans le remake et ce, de manière assez inattendue.

Un leak d'Assassin's Creed Black Flage Remake donne un aperçu du jeu... sans réellement le montrer

Les leaks, c'est un peu la routine chez Ubisoft qui a bien du mal à garder ses secrets depuis plusieurs années déjà. Assassin's Creed Black Flag Remake ne fait pas exception. Encore aujourd'hui, ce serait carrément une figurine collector qui aurait leaké sur Vinted, comme le rapporte j0nathan, à qui l'on doit également des leaks récents sur le remake avorté de Prince of Persia. Le créateur de contenu présente ce qui semble être une nouvelle figurine d'Assassin's Creed Black Flag représentant Edward, le personnage principal du jeu.

Une statue inédite qui pourrait bien nous donner un aperçu du héros tel qu'il est dans ce remake. On le voit assis sur un coffre, le ton grave, adossé à la barre de son navire, le drapeau iconique du jeu légèrement déchiré en arrière-plan. Si rien ne peut venir nous confirmer la véracité de cette figurine, ce ne serait pas la première fois que des produits dérivés et autres collectors fuient avant la sortie, ou l'annonce officielle d'un jeu. C'était déjà arrivé par le passé avec Assassin's Creed Odyssey notamment.

Il n'est toujours pas annoncé, mais c'est tout comme à ce stade

D'après les différentes sources, Assassin's Creed Black Flag Remake devrait se montrer prochainement, certains affirment que sa sortie était même prévue dans les prochains mois. On attendra évidemment une officialisation avant de crier victoire et l'annonce pourrait même être imminente. En tout cas, on ne doute plus vraiment de son existence. Ubisoft multiplie les indices, récemment encore en remettant en ligne plus d'une quinzaine de musiques de l'OST du jeu, sans compter que nos camarades de Jeux Video Magazine avaient confirmé qu'il était en développement il y a un moment déjà. D'après leurs informations, ce serait Ubisoft Singapour qui s'en occuperait avec l'aide de l'antenne de Bordeaux et de Belgrade.

Plusieurs fois, Tom Henderson, réputé extrêmement fiable, est également venu partager des informations concernant l'avancée de son développement. C'est notamment par son biais que l'on apprenait que le jeu aurait dû passer Gold sous peu, mais qu'en interne, ça remue beaucoup et les plans auraient encore été modifiés. Rien d'alarmant toutefois puisqu'Assassin's Creed Black Flag Remake serait toujours bel et bien en route. Peut-être une annonce lors du prochain State of Play qui fait lui aussi l'objet de nombreuses rumeurs ?