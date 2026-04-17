De bout en bout, Assassin’s Creed Black Flag Remake aura décidément été l’un des secrets les moins bien gardés de l’histoire du jeu vidéo. Victime de nombreux leaks depuis des mois, provenant parfois même de sources inattendues, le retour d’Edward Kenway aura beaucoup fait parler de lui en amont de son annonce officielle. Et tandis que l’on attend encore de savoir quand précisément Ubisoft présentera le jeu, il apparaît que de nouveaux détails à son sujet ont émergé sur la toile, parmi lesquels notamment sa date de sortie.

En effet, depuis quelques jours, il se murmurait de la part d’Insider Gaming qu’Assassin’s Creed Black Flag Remake pourrait enfin avoir droit à une présentation en bonne et due forme dès le 16 avril, potentiellement au détour d’un State of Play. La journée d’hier nous l’a cependant prouvé, ni conférence de PlayStation, ni prise de parole d’Ubisoft n’ont finalement eu lieu. En tout cas, pour le public. Car à en croire Tom Henderson, il apparaît visiblement que certains médias auraient pu assister à une présentation privée du jeu.

« Bien qu’il fût initialement prévu que le jeu soit dévoilé aujourd’hui, le 16 avril, Ubisoft a décidé de reporter l’annonce à la semaine prochaine, les médias et les créateurs de contenu ayant assisté plus tôt dans la journée à une présentation du jeu d’une durée d’environ 30 minutes » explique-t-il dans un nouveau rapport. De quoi garantir de nombreuses informations sur le projet, donc, qui aurait été « complètement retravaillé avec une multitude de nouveaux contenus et de mises à jour ». Même si le journaliste se refuse pour l'instant à entrer dans les détails pour ne rien spoiler.

Cela ne l’a toutefois pas empêché de révéler une information clé que beaucoup de joueurs attendaient sans aucun doute avec impatience : la date de sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Remake, qui serait donc prévu pour le 9 juillet 2026. Reste maintenant plus qu’à découvrir si tout cela est vrai, et surtout, le cas échéant, à quel moment Ubisoft compte rendre tout cela public. Cela dit, à ce stade, une chose est sûre : les choses semblent définitivement s’activer du côté de ce nouvel opus, qui devrait prochainement nous donner de ses nouvelles.

Une nouvelle image également en fuite

Profitons-en d’ailleurs pour souligner qu’au-delà même des informations partagées par Insider Gaming, Ubisoft lui-même a fait leaker une nouvelle image du jeu via son propre launcher, qui nous révèle ainsi un artwork inédit mettant en scène Edward Kenway. De quoi rajouter une bonne dose d’huile sur le feu des rumeurs, donc, et confirmer de façon indirecte que des nouvelles d’Assassin’s Creed Black Flag Remake ne sont désormais plus très loin. Quand on vous dit qu’il s’agit de l'un des secrets les moins bien gardés de l'histoire du jeu vidéo.

Source : Insider Gaming