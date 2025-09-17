Considéré comme l’un des meilleurs jeux de la licence par énormément de fans, Assassin’s Creed Black Flag, initialement sorti en 2013, devrait avoir le droit à son remake prochainement. Si rien n’a été officialisé pour le moment, de très nombreuses rumeurs et autres leaks ont fait le travail pour Ubisoft. On nous offre même aujourd’hui une nouvelle flopée d’informations qui sont plutôt très fiables, et les nouvelles sont très bonnes.

Le remake d'Assassin's Creed Black Flag refait parler de lui, nouvelles infos

Oui, le remake d’Assassin’s Creed Black Flag serait bel et bien en développement, le doute n’est plus vraiment permis même si l’on attendra une vraie officialisation d’Ubisoft. Plus d’une dizaine d’années après sa sortie, le jeu est toujours adulé par les fans et son retour promet d’ores et déjà d’être un carton. Aujourd’hui, ce sont nos confrères de chez Jeux Vidéo Magazine qui ont mis leur nez dans le dossier pour glaner quelques informations de leur côté.

Par le biais du journaliste Mohammed Aigoin, on apprend donc que le jeu est bel et bien une réalité. Mieux que ça encore, sa sortie serait imminente puisque visiblement prévue pour début 2026, sans aucune date précise.

Le jeu, quant à lui, ne serait pas un remake au budget aussi important que Resident Evil 2 Remake ou encore Silent Hill 2 Remake. Toutefois, le remake d’Assassin’s Creed Black Flag serait une sortie XXL et aurait même le droit à du contenu supplémentaire, tiré notamment d’éléments supprimés et jamais utilisés dans l’original. Par ailleurs, le jeu devrait principalement se passer à l’époque d’Edward et une bonne partie des séquences dans le présent aurait été remplacée par davantage de contenu à l’ère de la piraterie.

Un jeu plus moderne et qui se rapprocherait de ce qu'est la licence aujourd'hui

Le jeu serait évidemment modernisé, les temps de chargement entre le bateau et la terre ferme seraient par exemple supprimés, la carte, bien que de taille identique, serait plus dense avec notamment plus d’activités et de contenu secondaire. Le remake d’Assassin’s Creed Black Flag pourrait aussi avoir quelques similitudes avec AC Shadows notamment puisqu’il emploiera le même moteur graphique (le moteur Anvil Pipeline).

De plus, comme Assassin's Creed Shadows, le remake devrait revoir son système de combat pour se rapprocher davantage de ce que l’on connaît avec les jeux actuels de la série. Le côté RPG serait également davantage mis en avant, là aussi pour mieux coller à ce que l’on connaît désormais en termes d’équipement et de butin. Le remake s’annonce donc plutôt très prometteur sur le papier, ne reste plus qu’à Ubisoft de nous faire rêver avec une petite présentation. À n’en pas douter, les grands événements de la fin d’année devraient lever le voile sur ce remake d'Assassin's Creed Black Flag, on croise les doigts.

Source : Jeux Video Magazine