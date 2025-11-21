C’est sans doute l’un des secrets les moins bien gardés. Alors qu'en interne Ubisoft entame une refonte importante avec sa fusion avec Tencent, l'éditeur français a de grands projets pour l'avenir de sa licence phare. Selon les dernières informations, pas moins de dix jeux seraient actuellement en développement. Parmi eux, Assassin's Creed Jade, le jeu mobile se déroulant en Chine, qui semble avoir disparu des radars, mais aussi le très attendu Assassin's Creed Hexe, le prochain épisode principal qui devrait nous plonger dans la chasse aux sorcières du XVIe siècle et proposer une expérience radicalement différente. Ca, c’est ce qui est officiellement confirmé.

En parallèle, l'entreprise envisagerait de redonner un coup de jeune à trois de ses anciens titres Assassin’s Creed, dont le très populaire Assassin’s Creed Black Flag. Plusieurs sources sérieuses ont confirmé l’existence du remake, et Ubisoft l’avait déjà laissé entendre à demi-mots en évoquant son intention de publier plusieurs remakes dans un avenir proche. Il se pourrait même que l'attente jusqu'à son annonce, et mieux encore, jusqu'à sa sortie, ne soit plus très longue.

L'un des grands favoris de la saga Assassin’s Creed pourrait bien revenir sous un nouveau jour. Les rumeurs entourant AC Black Flag ne cessent de se multiplier. Kotaku avait déjà lancé l’alerte, et Tom Henderson, une source bien informée sur les coulisses d'Ubisoft, a apporté plusieurs révélations. Il avait notamment indiqué qu’Assassin’s Creed Black Flag Remake arriverait plus tard que prévu, dépassant la fenêtre de lancement initialement définie en interne. Car oui, dans un monde parallèle, nous aurions dû replonger dans les Caraïbes avant la fin de l’année. Mais visiblement, Ubisoft a préféré prendre son temps, mais l’attente ne devrait plus être trop longue. Dans son dernier rapport financier, l'éditeur a en effet confirmé qu'un de ses jeux non annoncés arrivera avant la mi-2026.

Une fenêtre assez large, mais qu’Insider Gaming resserre déjà. Selon les informations de Tom Henderson, Assassin’s Creed Black Flag Remake devrait sortir avant le 31 mars 2026, avec une cible particulièrement précise : la semaine du 23 mars 2026. Autant dire qu'une annonce lors des Game Awards 2025 semble désormais plus probable que jamais. Pour rappel, ce remake de Black Flag ne se contenterait pas d'une simple refonte graphique. Il proposerait également de nouvelles options de confort, telles que le contrôle du volume des différents éléments du jeu, un choix entre audio stéréo ou surround, la prise en charge de la souris, ainsi qu'une difficulté ajustable. Les créateurs de Skull & Bones auraient aussi apporté leur expertise en matière de combats navals et de gameplay pour améliorer l'expérience globale. Bien sûr, toutes ces informations doivent être prises avec des pincettes tant qu'aucune officialisation n’a eu lieu.

Source : Insider Gaming