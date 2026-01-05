Quatrième volet de la saga Assassin's Creed, Black Flag avait marqué son époque de bien des façons. Entre son sens de liberté accru, ses décors paradisiaques et son exploration maritime, il a laissé un souvenir impérissable dans la mémoire de bien de joueuses et des joueurs. Dès lors, l'idée d'un remake a de quoi en faire rêver plus d'un. C'est pourquoi beaucoup attendent la grande annonce qui ne saurait plus tarder si on en croit les dernières découvertes.

Le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag va-t-il sortir de l'ombre ?

Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Assassin's Creed Black Flag Resynced, le nom apparemment donné au remake d'AC 4, fait l'objet de tant de rumeurs et de leaks depuis plusieurs années que nous n'avons plus tant de doute quant au fait qu'il existe bel et bien. Cependant, son officialisation se fait cruellement attendre. La faute vraisemblablement à des reports en interne, dont celui de Shadows qui est finalement sorti au printemps 2025 après plusieurs mois de retard.

Toutefois, nous serions enfin proches du moment-clé pour Assassin's Creed Black Flag Remake. En effet, avec sa classification discrète du côté du PEGI, d'autres éléments tendent à corroborer une annonce imminente. C'est à l'internaute The Hidden One, leaker s'il en est dans la communauté AC, qu'on doit la dernière découverte. Il s'agit de celle du nom de domaine pour ce qui devrait devenir le site officiel du jeu, enregistré chez Gandi.net (hébergeur français).

Ça semble s'activer sacrément chez Ubisoft en ce moment. Une découverte similaire a été faite pour le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps. Ajoutez à cela que le passage à la nouvelle année devrait s'accompagner de prises de paroles d'éditeur. Dès lors, le géant français pourrait bien lancer la communication autour de ses refontes les plus attendues sous peu, soit dans un événement en son nom, soit via celui d'un partenaire. La fin du mois de janvier est généralement marqué par le Developer Direct de Xbox, ce qui pourrait être un temps bien choisi pour une présentation aussi importante que celle de ce Assassin's Creed Black Flag Remake.