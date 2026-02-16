À ce stade, il est difficile de dire le contraire : le remake d'Assassin’s Creed Black Flag est assurément l’un des secrets les moins bien gardés de l’industrie. Depuis des mois maintenant, le jeu d’Ubisoft ne cesse d’être victime de leaks nous confirmant son existence, alors même que celle-ci n’a jamais été officialisée par ses créateurs. Et le studio a beau vouloir temporiser au maximum à ce sujet, il apparaît que les fans d’Assassin’s Creed ne devraient plus avoir à attendre trop longtemps avant d’avoir droit à une annonce en bonne et due forme.

L’annonce du remake d’Assassin’s Creed Black Flag se précise

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Mike Straw, journaliste chez Insider Gaming, dans le dernier numéro du podcast hebdomadaire du média. Selon ses informations, le remake d’Assassin’s Creed Black Flag continuerait tranquillement son développement malgré toutes les turbulences en cours chez Ubisoft, et devrait enfin faire l’objet d’une annonce officielle dans le courant du mois d’avril. Cela rejoint ainsi les informations partagées par un autre insider il y a peu, shinobi602, qui assurait lui aussi de son côté que l’annonce n’était « plus très loin ».

Car forcément, avec la diffusion d’un State of Play de plus d’une heure la semaine dernière, les fans de la franchise étaient nombreux à espérer qu’Assassin’s Creed Black Flag soit de la partie. Mais comme l’avait révélé shinobi602 peu avant, il n’était en réalité pas question pour Ubisoft d’annoncer le jeu durant l’événement de PlayStation, qui a braqué tous les projecteurs sur le retour de Rayman via une édition anniversaire du premier opus. Une nouvelle plutôt bien accueillie par la communauté donc, même si les fans d’Assassin’s Creed s’impatientent.

Toujours selon shinobi602, il apparaît d’ailleurs qu’Ubisoft aurait déjà fixé la date d’annonce et de sortie du jeu en interne, même si celles-ci ne sont pas encore connues. Cela dit, cela reste probablement pour le mieux à ce stade, car on ne peut pas dire que les plans de l’éditeur soient très fiables ces derniers temps. Et la récente restructuration, au cours de laquelle le remake d’Assassin’s Creed Black Flag aurait justement été reporté, est là pour en témoigner. Mais comme le dit le dicton : tout vient à point à qui sait attendre. Patience, donc.

Source : Insider Gaming