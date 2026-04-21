Jusqu’au bout, Assassin’s Creed Black Flag Remake sera décidément resté « le secret le moins bien gardé du monde du jeu vidéo ». Victime de nombreux leaks depuis des mois, le titre d’Ubisoft est désormais en passe d’avoir droit à sa première présentation mondiale, annoncée pour le 23 avril prochain à 18h (heure française). « On sait que vous savez. Et il est temps que vous en sachiez encore plus » a alors déclaré avec humour le studio pour l’occasion… sans toutefois probablement s'attendre à ce que de nouvelles fuites viennent encore une fois gâcher la fête.

Assassin’s Creed Black Flag Remake leake encore et encore

Car nous avons beau être aux portes de cette fameuse présentation d’Assassin’s Creed Black Flag Remake, attendue de longue date par les fans, cela n’empêche pas les informations de continuer à fuiter allègrement. Ainsi, après un premier artwork repéré via le launcher d’Ubisoft la semaine dernière, puis une série de détails partagés par Insider Gaming, nous avons aujourd’hui droit à plusieurs images inédites provenant de ce qui serait le trailer du jeu, dont un extrait d’une dizaine de secondes est déjà disponible sur la toile.

Autant dire qu'il s'agit d'un nouveau coup dur pour Ubisoft, donc, qui aura définitivement échoué jusqu’à la dernière minute à garder le mystère autour de ce projet. Pour les fans, cela est néanmoins l’occasion d’avoir un premier avant-goût de ce que nous réserve Assassin’s Creed Black Flag Remake, et ainsi de constater que, comme révélé par Tom Henderson il y a maintenant quelques jours, celui-ci a été « complètement retravaillé » par le studio pour apparaître plus beau que jamais. Ou en tout cas à première vue, dans la continuité d’Assassin’s Creed Shadows.

Pour le reste, il faudra en revanche attendre, le leakeur à l’origine de la révélation de l’extrait ayant assuré qu’il n’en postera pas davantage d’ici le 23 avril. Et à ce stade, on ne peut qu’espérer pour l’éditeur que ce soit réellement le cas, surtout à deux jours de la présentation officielle du jeu. Heureusement, toutes ces fuites ne semblent pas arrêter les fans d’Assassin’s Creed pour autant, qui sont aujourd’hui nombreux à attendre Black Flag Remake et à espérer que certains détails, comme l’absence d’éléments RPG, soient officialisés par Ubisoft.

Source : X