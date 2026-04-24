Son statut de « secret le moins bien gardé de l’industrie » n’est pas usurpé. Après une tempête de leaks, dont les premières images sont apparues aussitôt qu’Ubisoft avait donné rendez-vous aux joueurs, Assassin’s Creed Black Flag Resynced s’est officiellement révélé au grand jour. Le 9 juillet 2026 marquera donc le retour d’Edward Kenway, qui reprendra la mer dans une aventure sensiblement inchangée, mais avec un tout nouveau niveau d’immersion et de réalisme. Refonte graphique, gameplay affûté, ray tracing à se damner, des mondes plus vivants , parkour amélioré…

À l'exception des extensions absentes, le remake d’Assassin’s Creed Black Flag a tous les arguments pour que les fans lèvent l’ancre après 13 ans à quai. Conscient de l’engouement autour de celui qui s’était imposé comme l’un des épisodes les plus appréciés de la saga, Ubisoft a également sorti le grand jeu pour son édition collector, qui commence déjà à être en rupture de stock.

Une magnifique édition collector pour Assassin's Creed Black Flag Resynced

Pour un jeu qui n’a pas perdu de son aura auprès de la communauté, Ubisoft n’a clairement pas fait les choses à moitié. Un coffret collector du plus bel effet, une statuette de 31 centimètres où Edward trône fièrement sur son trésor, une carte et tout un tas de goodies, physiques comme dématérialisés, à utiliser en jeu… L’éditeur a pris soin de proposer une édition collector d’Assassin’s Creed Black Flag Remake à la hauteur des attentes.Voici dans le détail son contenu :

Le jeu en version physique sur consoles (internet requis pour installer le jeu), en démat sur PC

Boitier steelbook

Une figurine en PVC d’Edward Kenway avec le drapeau pirate

Bonus in-games

Un carnet de bord

Une carte

Une boucle de ceinture

Un coffret collector

Des attentes si grandes, que les joueurs se sont rués sur l’édition collector de Black Flag dès qu’elle a été mise en vente sur Amazon. Les stocks chez ce revendeur sont tous écoulés sur consoles, mieux vaut donc ne pas traîner pour la sécuriser, sachant qu’elle n’est, pour l’heure disponible que sur Micromania, avec 10€ offerts. Voici toutes les offres disponibles pour précommander l’édition collector d’Assassin’s Creed Black FLag Resynced :