Le remake d'Assassin's Creed Black Flag Remake refait une fois encore parler de lui avant l'heure avec une mauvaise et une bonne nouvelle si vous l'attendez.

Si l'on en croit de nombreux bruits de couloir récents, Assassin's Creed Black Flag Remake ne devrait pas connaître le même sort que celui de Prince of Persia Les Sables du Temps, à savoir une annulation alors que son développement était pratiquement terminé. Il aurait en revanche fait l'objet d'un report, mais il devrait soi-disant faire l'objet d'une annonce prochainement. Alors que d'importantes conférences se profilent à l'horizon, il faudra apparemment mettre de l'eau dans son rhum au sujet du jeu de pirates.

Assassin's Creed Black Flag Remake bientôt prêt à hisser les voiles, mais pas de sitôt non plus

Une fois encore, d'après de récents bruits de couloir, Sony devrait tenir une présentation State of Play ce mois-ci. La marque PlayStation organise cet événement chaque année en février depuis 2021, et les rumeurs concernant les jeux qui pourraient y apparaître vont bon train. Parmi ceux-ci, Assassin's Creed Black Flag figuraient visiblement dans le bingo de nombreux joueurs, en compagnie de licences exclusives de PlayStation phares à venir comme Marvel's Wolverine, Saros ou encore Marathon.

Cependant, si vous espériez voir le remake tant attendu d'Assassin's Creed 4 : Black Flag, il va a priori finalement falloir revoir vos plans. Car si ce State of Play aura en principe bien lieu, la présence de ce titre emblématique de la franchise d'Ubisoft semble de plus en plus improbable, du moins selon un insider généralement bien informé dans le domaine.

Sur ResetEra, shinobi602 a en effet indiqué tout de go « Nan » à la spéculation d'un utilisateur concernant la potentielle annonce d'un remake d'Assassin's Creed Black Flag lors du prochain State of Play. Relancé sur la possibilité que ce soit parce que le jeu n'est pas prêt, il a cependant apporté quelques précisions : « Je ne dirais pas qu'ils le "retiennent". Une annonce et une date de sortie sont à prévoir, mais ce n'est pas encore le moment. Ça ne saurait tarder ».

Rappelons que, avant le récent chaos au sein d'Ubisoft, Assassin's Creed Black Flag devait potentiellement obtenir le fameux statut Gold indiquant sa finalisation il y a une quelques jours et sortir en mars. Il a ensuite fait l'objet d'un report allant jusqu'à un an, mais il pourrait finalement sortir entre mai ou juin, là encore selon divers bruits de couloirs que le géant français doit encore officiellement confirmer ou infirmer.

Source : ResetEra