Via une nouvelle annonce officielle, Ubisoft a confirmé l'arrivée sur Assassin's Creed Black Flag Resynced d'une fonctionnalité que les joueurs demandaient depuis sa sortie en juillet dernier, et qui devait être une priorité absolue du studio après le lancement de ce Remake : l'intégration d'un mode New Game Plus. Cela arrive donc enfin la semaine prochaine, pour le grand plaisir des complétionnistes.

Quand Assassin's Creed Black Flag Resynced va enfin recevoir la fonctionnalité New Game Plus ?

Comme dit le dicton : mieux vaut tard que jamais. Et c'est ce qui s'applique enfin pour de nombreux joueurs attendant l'intégration d'une fonctionnalité a priori prioritaire pour Assassin's Creed Black Flag Resynced : le mode New Game Plus. Une nouvelle publication sur le compte X officiel de la franchise a en effet confirmé son arrivée prochainement. Le message indique : « Merci à tous pour votre patience. Le mode New Game+ arrive sur Black Flag Resynced la semaine prochaine ! ».

L’annonce s'accompagne par rapport d’un GIF montrant Edward Kenway en train de reproduire le célèbre mème de Leonardo DiCaprio tiré du film Gatsby le Magnifique.Pour l'heure, il faut se contenter de cela, en attendant une autre annonce dans les prochains jours pour savoir exactement quand Ubisoft déploiera le mode New Game Plus sur Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Qu'attendre d'autre sur le Remake de Black Flag la semaine prochaine ?

Il apparaît peu probable que le seul mode New Game Plus arrive la semaine prochaine sur Assassin's Creed Black Flag Resynced. Ubisoft prévoit probablement une mise à jour plus conséquente avec d'autres ajouts et correctifs, quoique probablement moins notables.

Rappelons par ailleurs qu'une vidéo apparue plus tôt ce mois-ci a permis aux joueurs de découvrir du contenu qui avait été supprimé durant les premières phases de développement, ce qui semble également pointer vers une éventuelle nouvelle extension pour Assassin's Creed Black Flag Resynced. Il faudra donc attendre quelques jours supplémentaires pour voir ce qu'Ubisoft réserve pour le Remake en plus du tant attendu mode New Game Plus, et repasser plus tard pour un possible DLC de plus grande envergure.

Source : Assassin's Creed sur X.com