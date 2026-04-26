Après des mois de rumeurs, puis de leaks en pagaille, Assassin’s Creed Black Flag Resynced s’est enfin révélé au grand jour. Une annonce qui a aussitôt embarqué les fans historiques du jeu dans une vague de nostalgie, quand les joueurs les plus récents ne cachent pas leur impatience de découvrir ce petit joyau d’Ubisoft sous ses plus beaux atours. Refonte graphique, gameplay revu pour mettre l’emphase sur l’action, monde plus vivant, nouveaux pans narratifs, ray tracing, villes entièrement remodelées… Ubisoft n’a pas fait les choses à moitié. Naturellement, les premiers comparatifs d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced ont commencé à inonder la Toile, laissant entrevoir le travail conséquent abattu par les équipes.

De premiers comparatifs pour Assasin's Creed Black Flag Resynced

Quelques secondes et quelques images suffisent pour que tout saute aux yeux. Une végétation plus dense, des visages plus expressifs, des textures plus nettes et affinées, des bâtiments qui tranchent sérieusement avec leur rendu de l’époque, une physique entièrement revue, notamment lors des phases navales, des effets de lumière et du ray tracing qui donnent un tout nouveau cachet au jeu, des conditions météorologiques qui pourraient changer la donne en mer… Assassin’s Creed Black Flag Resynced est très loin du remake paresseux. L'expertise de la branche singapourienne a également été mise à contribution pour les combats navals, qui s’annoncent bien plus dynamiques et modernisés qu’à l’époque. Sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour proposer une expérience rafraîchissante, aussi bien aux joueurs qui sont tombés sous le charme du jeu il y a 13 ans, qu'à ceux qui ont découvert la série avec les derniers épisodes plus orientés RPG.

Notons toutefois qu’Ubisoft précise que toutes les images présentées sont toutes issues d’une version « work in progress ». Autrement dit, leur qualité et leur rendu final pourraient être améliorés d’ici la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced le 9 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.