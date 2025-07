Assassin’s Creed Shadows semble déjà si loin et pourtant, le jeu n’est sorti qu’il y a quelque mois, dans la douleur, avant de finalement trouver son public, n’en déplaise à certains détracteurs. Ubisoft de son côté, compte bien continuer à exploiter sa franchise, en témoigne d’ailleurs le rapprochement avec Tencent pour le bien de sa licence et d’autres grandes franchises comme Rainbow Six. On le sait, de nombreux jeux Assassin’s Creed sont prévus pour les prochaines années et l’un d’eux en particulier fait beaucoup parler de lui alors qu’il n’a même pas été officialisé : Assassin’s Creed Black Flage Remake. Mais même si pour le moment ce n’est qu’un espoir de fans, des leaks nous vendent encore du rêve à son sujet.

Un nouvel Assassin's Creed pour bientôt ?

Ubisoft serait en train de préparer le terrain pour enfin faire une grande annonce concernant Assassin’ Creed Black Flage Remake si l’on en croit les théories qui circulent ici et là. De nouveaux leaks partagés par PlayStation Game Size, qui a l’habitude de fourrer son nez pour dénicher des infos, ravivent l’espoir d’une annonce imminente. Après avoir dataminé, PlayStation Game Size révèle en effet qu’un nouveau numéro de série est apparu dans la grande famille des Assassin’s Creed. Il ne s’agirait ni d’un DLC pour Shadows, ni d’une grosse update, mais bel et bien d’un titre à part entière. Malheureusement, l’identité de ce dernier est encore inconnue.

Le résultat des recherches de PlayStation Game Size

Invictus, Hexe... et si c'était Black Flag ?

Il pourrait tout aussi bien s’agir d’Assassin’s Creed Invictus, le jeu multijoueur qui devrait sortir cette année d’après plusieurs informateurs, ou alors Assassin’s Creed Hexe, le prochain gros jeu de la franchise, mais c’est peu probable compte tenu du fait qu’il n’est pas attendu de sitôt. Les regards se tournent alors davantage vers le fameux remake d’Assassin’s Creed Black Flag dont on ne sait strictement rien pour le moment. Ce pourrait-il qu’une grande annonce se fasse prochainement ? Nous ne sommes plus qu’à quelques encablures de la Gamescom après tout. De plus, en début de mois, c’est la page Steam du jeu original qui a été mise à jour avec de nouvelles options, suggérant l’arrivée de quelque chose. Si annonce il y a, elle pourrait avoir lieu dans un avenir pas si lointain au vu de tous les mouvements récents. Wait and see comme on dit.

Source : PlayStation Game Size